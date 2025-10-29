AZ-Plus

Sperrung A9 bei Köselitz in Fahrtrichtung München

Wegen Fahrbahninstandsetzung bleibt die A9 in Richtung München ab 20 Uhr gesperrt. Auch Anfang November ist erneut eine Sperrung im selben Abschnitt geplant.
Zwischen Köselitz und Coswig kommt es zu Arbeiten an der Fahrbahn. (Archivbild)
Zwischen Köselitz und Coswig kommt es zu Arbeiten an der Fahrbahn. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Die A9 wird heute Abend ab 20 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig voll gesperrt sein. Die Sperrung dauert laut Autobahn GmbH bis zum Donnerstagmorgen um etwa 6.00 Uhr. Grund dafür seien Arbeiten an der Fahrbahn. Demnach wird der Verkehr über die Umleitung U35 auf die B107 gelenkt.

In der Nacht vom 4. auf 5. November wird es laut Autobahn GmbH ebenfalls zu einer Sperrung in diesem Bereich kommen.

