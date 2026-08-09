Spektakulärer Unfall in Neuperlach: Kleintransporter kippt auf die Seite
Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Sonntagfrüh in der Rudolf-Zorn-Straße in Neuperlach. Wie die Polizei der AZ auf Anfrage bestätigt, prallte der Fahrer eines Kleintransporters gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen ein ebenfalls abgestelltes Motorrad und einen Lieferwagen geschoben.
Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Der Kleintransporter kippte anschließend auf die Seite und beschädigte dabei weitere parkende Fahrzeuge.
Der Unfallverursacher wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Zum Ausmaß seiner Verletzungen und zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen der Polizei am Sonntag noch keine Informationen vor.
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