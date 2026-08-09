Bei einem spektakulären Unfall am Sonntagfrüh prallte ein Kleintransporter gegen einen geparkten Pkw. Der wurde auf weitere Fahrzeuge geschoben, anschließend kippte der Transporter auf die Seite. Der Fahrer wurde verletzt.

In der Neuperlacher Rudolf-Zorn-Straße fuhr ein Klein-Lkw gegen einen geparkten Audi. Der Transporter landet daraufhin auf der Seite.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Sonntagfrüh in der Rudolf-Zorn-Straße in Neuperlach. Wie die Polizei der AZ auf Anfrage bestätigt, prallte der Fahrer eines Kleintransporters gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen ein ebenfalls abgestelltes Motorrad und einen Lieferwagen geschoben.

Nach dem Aufprall gegen den geparkten Audi beschädigt der Kleintransporter weitere parkende Fahrzeuge. © Thomas Gaulke

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Der Kleintransporter kippte anschließend auf die Seite und beschädigte dabei weitere parkende Fahrzeuge.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. © Thomas Gaulke

Der Unfallverursacher wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Zum Ausmaß seiner Verletzungen und zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen der Polizei am Sonntag noch keine Informationen vor.