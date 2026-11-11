Spektakulärer Polizeieinsatz nach Konzert von Nico Santos in München

Eine Frau aus Hessen steigt nach dem Konzert in der Münchner Olympiahalle betrunken in ihr Auto. Als die Polizei die 22-Jährige stoppen will, versucht sie zu entkommen. Spezialkräfte mussten sie auf der Autobahn BAB 9 überwältigen und fesseln. Was dem Nico-Santos-Fan jetzt droht.

Die 22-jährige Studentin war extra aus der Nähe von Fulda in Hessen nach München gefahren, um hier in der Olympiahalle das Konzert ihres großen Idols Nico Santos zu erleben, der am Dienstagabend auf der Bühne in der Olympiahalle stand.

Die Studentin hatte sich offenbar während des Konzerts einige Drinks zu viel gegönnt. Als sie kurz vor Mitternacht zu ihrem an der Parkharfe abgestellten Volvo XC40 ging, war sie jedenfalls nicht mehr ganz sicher auf den Beinen unterwegs. Trotzdem stieg sie in den Wagen und fuhr vom Parkplatz.

Auf der Flucht vor der Polizei demoliert sie den Volvo

Eine Zeugin fiel am Spiridon-Louis-Ring die unsichere Fahrweise auf und verständigte die Polizei. Sofort lief eine Fahndung nach dem Volvo mit Fuldaer Kennzeichen an. Eine Streife sah den Wagen im Petueltunnel in Fahrtrichtung Osten. Die Polizisten signalisierten der Fahrerin, dass sie anhalten solle. Doch die 22-Jährige gab unbeirrt weiter Gas. Sie verlor die Kontrolle und schrammte mit beiden Rädern der rechten Fahrzeugseite an der Bordsteinkante entlang. Dabei demolierte sie die Reifen ihres Volvos. Trotzdem versuchte sie, auf die BAB 9 in Richtung Nürnberg zu entkommen. Mehr als Tempo 60 war mit zwei beschädigten Rädern allerdings nicht mehr drin. Trotzdem fuhr die Studentin zunächst unbeirrt weiter.

Nico Santos hat am Dienstagabend ein Konzert in der Münchner Olympiahalle gegeben. Einer seiner weiblichen Fans setzte sich anschließend angetrunken ins Auto. Die Polizei nahm die Frau fest. © Oliver Willikonsky via www.imago-images.de

Studentin springt über die Leitplanke an der Autobahn

Auf der Autobahn auf Höhe der Studentenstadt gab sie dann doch noch auf. Sie stellte den Volvo ab und wollte zu Fuß vor der Polizei fliehen. Sie sprang über die Leitplanke und rannte davon. Doch die Hessin hatte sich gründlich verschätzt. Ihr auf den Fersen war eine Spezialeinheit der Münchner Polizei, das Unterstützungskommando, kurz USK. Die Beamten holten die 22-Jährige ziemlich schnell ein.

22-Jährige wird in Handfesseln abgeführt

Die Studentin wehrte sich so massiv gegen die Festnahme, dass die Polizisten sie überwältigen, zu Boden ringen und ihr Handfesseln anlegen mussten. Die 22-Jährige verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest. "Die Frau war deutlich angetrunken", sagte ein Polizeisprecher. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Ihre Fahrerlaubnis wurde an Ort und Stelle vorläufig beschlagnahmt und soll im Rahmen des Verfahrens eingezogen werden. Der Volvo wurde in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München

geschleppt.

Heimreise nach Hessen ohne Auto

Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde die 22-Jährige entlassen. Sie wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Eine Fahrspur der Autobahn BAB 9 musste während des Polizeieinsatzes gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.