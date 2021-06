Spaziergang durch den Norden Münchens: Das Entrée der Stadt

Der Nordteil Münchens ist geprägt von einem Frankfurt-Light-Gefühl. Viel Beton, viel Teer, aber auch überraschend grün.

Ewige Ruhe am Nordfriedhof - direkt am Mittleren Ring.

München - Nein, die allererste Wahl ist dieser Spaziergang sicher nicht, so am Mittleren Ring zwischen Nordfriedhof und Leopoldstraße. Und ich bin mir erst mal gar nicht sicher, ob etwas dabei herauskommt.

Man fährt so oft mit dem Auto hier vorbei, deswegen war einfach die Idee, sich alles einmal in aller Ruhe anzuschauen. Ich parke also an der Schmalseite des Nordfriedhofs, am Mittleren Ring und gehe erst mal Richtung Ungererstraße, überquere die Kreuzung und wechsele die Straßenseite.

Am Mittleren Ring - nicht die erste Wahl für Stadtspaziergänge. © Sigi Müller

Zwischen Verkehrsrauschen und Grill-Geruch

Vorbei an dem verglasten Innenhof der Sparkasse. Auf der anderen Ringseite der Highlight Tower und die CSU-Zentrale. Laut ist es hier, aber auch erstaunlich grün und sauber. Ich stehe auf dem Rasen, über dem Ausgang des Petueltunnels. Ein Hinweisschild besagt, dass es sich um die "Glaseinhausung 48 Petueltunnel" handelt. Aha.



Autos sausen unter mir durch. Eine Fußgängerbrücke überquert den Ring. Beton, Glas, Natur, alles im Mix um mich herum. Ich komme an ein Glashochhaus, gehe durch einen kleinen Park auf die Rückseite. "Münchner Tor 1" steht auf dem Straßenschild. Ein Teich liegt vor dem Gebäudekomplex und hinter mir geht der Park weiter. Grill-Geruch zieht über die Wiese.

Doppelbrücke: einmal für die Tram, einmal für Fußgänger und Radler. © Sigi Müller

An der Tanke vorbei zum Highlight Tower

Ich gehe zurück zum Ring, die nächste Brücke, zweigeteilt. Eine für die Tram und eine für Fußgänger und Radler. Stadteinwärts die Kreuzung Leopoldstraße. Ich wechsle erneut die Straßenseite, gehe auf der anderen Seite die Treppe hinunter und stehe nun unter der Brücke am Ring. Gehe nach links und mache mich auf den Rückweg an einer Tankstelle vorbei und weiter Richtung Highlight Tower. Dort führt mich dann ein Fußgängertunnel unter der Straße durch.

Auf der anderen Seite wieder ein Park. Gänseblümchen blühen im Grün des Rasens. Einige wenige Menschen sitzen im Gras. Samstags ist kaum jemand in den Büros und somit hat man die Gegend fast für sich.

In jedem Fall hat es mich überrascht, so viel zu entdecken und so spannende Motive zu finden. Und: Meine Fotos haben ja keinen Ton, somit ist, auf dieser Seite wenigstens, alles herrlich ruhig.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller