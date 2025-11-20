AZ-Plus

Spaziergänger finden Leiche in Münchner Waldgebiet

Spaziergänger finden am Donnerstag eine Leiche im Forstenrieder Park. War es ein Gewaltdelikt?
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Spaziergänger fanden am Donnerstag im Forstenrieder Park eine Leiche. (Symbolbild)
Spaziergänger fanden am Donnerstag im Forstenrieder Park eine Leiche. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Spaziergänger haben am Donnerstagnachmittag eine Frauenleiche im nördlichen Forstenrieder Park entdeckt, ganz in der Nähe des Weges "Buchendorfer Geräumt". 

Die Polizei konnte die Frau bislang nicht identifizieren, unbekannt war auch, wie lang die Leiche am Fundort lag.

Beamte des Münchner Kommissariats 11 sowie die Spurensicherung waren bis spät in den Abend vor Ort und sicherten das Areal rund um den Fundort der Leiche. 

Laut Polizei ließ die "Auffindesituation" darauf schließen, dass die Frau gewaltsam um Leben gekommen sein könnte. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.