Spaziergänger finden Leiche in Münchner Waldgebiet

Spaziergänger finden am Donnerstag eine Leiche im Forstenrieder Park. War es ein Gewaltdelikt?

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Spaziergänger haben am Donnerstagnachmittag eine Frauenleiche im nördlichen Forstenrieder Park entdeckt, ganz in der Nähe des Weges "Buchendorfer Geräumt".

Die Polizei konnte die Frau bislang nicht identifizieren, unbekannt war auch, wie lang die Leiche am Fundort lag.

Beamte des Münchner Kommissariats 11 sowie die Spurensicherung waren bis spät in den Abend vor Ort und sicherten das Areal rund um den Fundort der Leiche.

Laut Polizei ließ die "Auffindesituation" darauf schließen, dass die Frau gewaltsam um Leben gekommen sein könnte.