Spaten schicktgrünen Piloten auf Reisen

Herbst-Aktion der DB: Im Zug gibt's bis Ende November ein Bio-Helles.

München - Spaten ist in München nicht bei allen Biertrinkern hoch angesehen. Nun schickt die Brauerei ein neues Bier auf eine Reise durch ganz Deutschland. Seit dem 1. September gibt es in den Bordrestaurants und -bistros der Deutschen Bahn das Bio-Spaten zu kaufen.

Das Helle in "Bio-Qualität" wie es von der Brauerei heißt, gibt es vorerst nur auf der Schiene. "Wir schicken unseren Testpilot auf die Reise", sagt Fried-Heye Allers, Sprecher vom Brauereiunternehmen Anheuser-Busch auf AZ-Nachfrage.

Man habe damit auf die Wünsche der Konsumenten reagiert. Wo genau das Bier gebraut wird, bleibt ein Geheimnis. In München aber offenbar nicht. "Derzeit brauen wir unser Spaten Hell in Bio-Qualität in Zusammenarbeit mit einer Partnerbrauerei in Bayern", sagt Allers.

Das neue Spaten-Bier. © Spaten

Die Zutaten sollen aus biologisch zertifizierter Landwirtschaft stammen, der Hopfen kommt aus der Hallertau. Man sei bemüht, möglichst regionale und nachhaltige Lieferketten zu schließen.

Bis zum 30. November ist das Bio-Spaten verfügbar. Wie es weitergeht oder ob das Bier danach in den Handel kommt, verrät der Sprecher indes nicht. Das hängt wohl ganz davon ab, wie den deutschen Zugfahrern das neue Spaten schmeckt.

Kritik gibt's für den Preis

Auf Twitter gehen die Meinungen zum Bier auseinander. "Lecker!", heißt es da genauso wie "Pfui Deifi." Die Flasche mit der teils grünen Banderole kostet 4,40 Euro. Die Fahrkarte ist da aber noch nicht dabei.