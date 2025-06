Spanner in München festgenommen: Er filmte mit Kamera auf Schuh heimlich Frauen

Das Finale der Champion-League zwischen Paris-Saint Germain und Inter Mailand lockt auch eine Menge Kleinkriminelle an. Taschendiebfahnder fischen einen Münchner mit Spionagekamera und sechs Langfinger aus der Menge.

Am Finaltag der Champions League versammelten sich Zehntausende Fußballfans in der Münchner Innenstadt. Nicht alle interessierte dabei das Spiel zwischen Paris-Saint Germain und Inter Mailand (5:0) in der Allianz Arena. Polizisten zogen ein halbes Dutzend Taschendiebe und einen altbekannten Spanner, einen 65-jährigen Münchner, aus dem Verkehr.

Ferngesteuerte Mini-Kamera auf der Schuhspitze

Das Gedränge Tausender feiernder Fußballfans in der City schien der 65 Jahre alte Münchner für eine gute Gelegenheit zu halten, ein paar Spannervideos zu drehen. Der Mann montierte sich eine kleine Kamera auf einen seiner Schuhe, ferngesteuert wurde sie über eine Apparatur, die er unauffällig am Handgelenk trug. So ausgestattet trieb sich der Münchner nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr auf dem Marienplatz herum.

Vor allem auf junge Frauen hatte es der Spanner abgesehen. Im Gedränge fiel es den Opfern nicht auf, dass ihnen der 65-Jährige mit seiner Kamera heimlich unter den Rock filmte. Allerdings hielten Taschendiebfahnder aus Berlin die Augen offen. Sie nahmen den Verdächtigen fest. Auf dem sichergestellten Speicherchip seiner Kamera fanden die Beamten mehrere eindeutige Videos. Der Münchner wurde wegen Upskirting angezeigt. Der Mann ist bereits einschlägig bei der Polizei bekannt. Auf dem Oktoberfest wurde er zuletzt 2023 erwischt, so ein Polizeisprecher, wie er Frauen unter den Rock filmte.

Taschendiebbande aus der Nähe von Neapel

Taschendiebfahnder nahmen zudem fünf Italiener aus der Nähe von Neapel sowie einen Rumänen fest, die Fußballfans vor dem Spiel am Marienplatz in der U-Bahn beziehungsweise nach dem Spiel in Fröttmaning die Geldbörsen aus den Taschen zogen. Alle sechs Tatverdächtigen wurden inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt, die Männer sitzen in der JVA Stadelheim in U-Haft.