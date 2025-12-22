Unkompliziert am Terminal bestellen: Das neue Angebot direkt an der S-Bahn-Station bietet nicht nur Fahrgästen rund um die Uhr eine breite Auswahl an Snacks, Getränken und anderen Lebensmitteln.

Ob Sie nun den kleinen Hunger stillen, Ihren Durst dringend löschen oder schnell noch die daheim fehlende Milch besorgen wollen: An der S-Bahn-Station in Riem ist das nun kein Problem mehr. Dort steht nämlich seit Montag (22. Dezember) direkt vor dem Bahnhof die "Space Station – 24/7 Food & Drinks" bereit und versüßt den Fahrgästen am Bahnsteig im Zweifel auch die Wartezeit auf die nächste S-Bahn.

"Space Station": Vielfältiges Angebot am S-Bahnhof München-Riem

Das Ganze geschieht mittels großer Bestellterminals im Aufenthaltsbereich der Station, wo die Kunden Lebensmittel, aber auch ein Angebot an Non-Food-Produkten "unkompliziert bestellen und kontaktlos bezahlen" können, heißt es in einer Mitteilung von Hersteller "bk World".

Das "vielfältige Sortiment" umfasse eine Mischung aus To-go-Produkten wie Sandwiches, Snacks, Smoothies sowie verschiedenen Getränken, aber auch Lebensmittel für den täglichen Gebrauch wie zum Beispiel Pasta oder Hafermilch sind zu haben.

Automatisiertes Warenlager

"Der bk Robotic Shop" gebe die gewünschten Produkte innerhalb weniger Sekunden aus, so das Unternehmen. Bei Bedarf – etwa beim Kauf von Zigaretten oder von Alkohol – sei eine Alterskontrolle abgedeckt: "Und in einem separaten Ausgabeschacht sind die Lebensmittel stets sicher."

Neben der "Space Station" können laut "bk World" auch eine Kaffeemaschine oder andere Automatenlösungen in die Fläche integriert werden. So verfüge beispielsweise der Pizza-Automat über ein "einzigartiges Infrarot-Ofen-System" mit drei individuell wählbaren Backgraden.

Das Befüllen der Automaten, das Reinigen der Lounge sowie den technischen Service übernehmen fest angestellte Objektbetreuer von "bk World". Für den Betreiber Deutsche Bahn sei der Shop mit seinem vollautomatisierten Warenlager, seiner schnellen Kommissionierung und seiner Echtzeit-Inventur eine "effiziente Lösung", so das Unternehmen.