Sonnenfinsternis 2026 in München: Wo und wann man sie sehen kann
Das wird ein Schauspiel! Wer am kommenden Mittwoch, 12. August, den Blick Richtung Sonne richtet, wird Zeuge eines kosmischen Spektakels: Ab 19.22 Uhr beginnt der Mond, die Sonne "anzuknabbern". Wie beim Kult-Computerspiel Pac-Man knabbert der Mond weiter und weiter – bis gut 90 Prozent der Sonne verschwunden sind.
Des Rätsels Lösung: Eine partielle Sonnenfinsternis steht auf dem Programm. Der Höhepunkt ist gleich nach der Tagesschau. Um 20.15 Uhr sind knapp 90 Prozent der Sonne hinter dem Mond verschwunden – bevor sie dann im Westen gleich ganz untergeht.
Obacht! Weil die Sonne nicht ganz verdeckt wird: Nicht ohne Schutzbrille zum Himmel schauen! Kein alltägliches Ereignis. Eine der letzten großen partiellen Sofis in München fand am 31. Mai 2003 statt. Allerdings musste man sich damals unchristlich aus den Federn quälen: Von 5.18 bis 5.24 Uhr war der Höhepunkt am Himmel zu sehen. Die Abdeckung der Sonne durch den Mond damals: 88,8 Prozent!
Sonnenfinsternis in München: Massenspektakel des Jahrhunderts
Und auch 2005 gab’s in München Ähnliches zu bestaunen. Um 11.37 Uhr knabberte der Mond – zu 61 Prozent ist die Sonne damals verdeckt worden. Alle paar Jahre kann man so eine partielle Sonnenfinsternis in München bestaunen. Jedes Mal ein tolles Erlebnis.
Aber freilich nichts gegen die totale "Sofi" in München am 11. August 1999. Das war nämlich das Massenspektakel des Jahrhunderts: Um 12.35 Uhr wurde es auf einen Schlag stockfinster, unfassbar still – und unglaublich kalt, wie sich Zeitzeugen heute noch erinnern. Die Totalität, also die totale Phase der Sonnenfinsternis, dauerte unglaublich lange zwei Minuten und 19 Sekunden.
Bei der "Sofi" 1999 gab es damals wohl keinen, der mittags nicht zum Himmel schaute: 100.000 Touristen waren extra an die Isar gekommen. Und auch sonst fand das Leben draußen auf der Straße statt: 10.000 Menschen versammelten sich zur Himmelsshow auf dem Marienplatz, 15.000 im Olympiastadion und gut und gerne 50.000 auf dem Olympiagelände, vor allem natürlich auf dem Olympiaberg. Und auch sonst waren auf Dachterrassen, Dächern und Schornsteinen viele zu sehen, die mit der Sofi-Brille zum Himmel schauten.
Sofi: Hoch hinaus oder freier Blick nach Westen
Partielle Sonnenfinsternis in München
Der Mond verdeckt rund 90 Prozent der Sonne.
Wo kann man sie sehen?
Überall in München mit freier Sicht nach West-Nordwest. Erhöhte und offene Orte eignen sich besonders gut.
Gute Plätze mit ÖPNV-Anschluss
- Olympiaberg U3 · Olympiazentrum
- Fröttmaninger Berg U6 · Fröttmaning
- Donnersbergerbrücke S-Bahn · Bus 53, 63 und 153
- Hackerbrücke S-Bahn · Tram 16 und 17
- Friedenheimer Brücke S-Bahn · Bus 62
Eintritt
Natürlich kostenlos, weil frei beobachtbar.
Nächste Finsternis
Partiell am 2. August 2027. Die nächste totale Sonnenfinsternis in München ist erst am 14. Juni 2151 zu sehen.
Veranstaltungen
Die gibt’s freilich auch, leider nur wenige – und die sind schon komplett ausgebucht.
Auf dem Kulturdachgarten Gasteig sind Sonnenteleskope auf der Terrasse aufgebaut, Mitglieder der Beobachtergruppe Sternwarte Deutsches Museum sind vor Ort. Und die Volkssternwarte München bietet auf dem Upside East im Werksviertel ein Sonderprogramm – hier kann man sich immerhin noch auf die Warteliste setzen lassen (sternwarte-muenchen.de). Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig: Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder, Schüler, Studenten und Rentner zahlen 20 Euro.
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