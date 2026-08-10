Sonnenfinsternis 2026 in München: Wo und wann man sie beobachten kann

Am Mittwochabend verdeckt der Mond rund 90 Prozent der Sonne über München und sorgt kurz vor Sonnenuntergang für einen besonderen Anblick. Was Interessierte wissen sollten, um die Sonnenfinsternis bestmöglich zu beobachten – und wie vergangene Eklipsen München bewegt haben.

Dieses ikonische Foto zeigt den Beginn der Sonnenfinsternis vom 31. Mai 2003, als die Sonne im Maximum zu 88 Prozent verdeckt wurde.

Das wird ein Schauspiel! Wer am kommenden Mittwoch, 12. August, den Blick Richtung Sonne richtet, wird Zeuge eines kosmischen Spektakels: Ab 19.22 Uhr beginnt der Mond, die Sonne "anzuknabbern". Wie beim Kult-Computerspiel Pac-Man knabbert der Mond weiter und weiter – bis gut 90 Prozent der Sonne verschwunden sind.

Des Rätsels Lösung: Eine partielle Sonnenfinsternis steht auf dem Programm. Der Höhepunkt ist gleich nach der Tagesschau. Um 20.15 Uhr sind knapp 90 Prozent der Sonne hinter dem Mond verschwunden – bevor sie dann im Westen gleich ganz untergeht.

In Reykjavik gibt es kurzzeitig eine totale Finsternis, in deutschen Städten wird die Sonne nur partiell verdeckt. © dpa-infografik (dpa-infografik)

Obacht! Weil die Sonne nicht ganz verdeckt wird: Nicht ohne Schutzbrille zum Himmel schauen! Kein alltägliches Ereignis. Eine der letzten großen partiellen Sofis in München fand am 31. Mai 2003 statt. Allerdings musste man sich damals unchristlich aus den Federn quälen: Von 5.18 bis 5.24 Uhr war der Höhepunkt am Himmel zu sehen. Die Abdeckung der Sonne durch den Mond damals: 88,8 Prozent!

Sonnenfinsternis in München: Massenspektakel des Jahrhunderts

Und auch 2005 gab’s in München Ähnliches zu bestaunen. Um 11.37 Uhr knabberte der Mond – zu 61 Prozent ist die Sonne damals verdeckt worden. Alle paar Jahre kann man so eine partielle Sonnenfinsternis in München bestaunen. Jedes Mal ein tolles Erlebnis.

Aber freilich nichts gegen die totale "Sofi" in München am 11. August 1999. Das war nämlich das Massenspektakel des Jahrhunderts: Um 12.35 Uhr wurde es auf einen Schlag stockfinster, unfassbar still – und unglaublich kalt, wie sich Zeitzeugen heute noch erinnern. Die Totalität, also die totale Phase der Sonnenfinsternis, dauerte unglaublich lange zwei Minuten und 19 Sekunden.

1999: "Sonnenfinsternis Sonnensichtbrillen leider ausverkauft" – ein großes Thema damals vor der totalen Sofi 1999. © dpa

Bei der "Sofi" 1999 gab es damals wohl keinen, der mittags nicht zum Himmel schaute: 100.000 Touristen waren extra an die Isar gekommen. Und auch sonst fand das Leben draußen auf der Straße statt: 10.000 Menschen versammelten sich zur Himmelsshow auf dem Marienplatz, 15.000 im Olympiastadion und gut und gerne 50.000 auf dem Olympiagelände, vor allem natürlich auf dem Olympiaberg. Und auch sonst waren auf Dachterrassen, Dächern und Schornsteinen viele zu sehen, die mit der Sofi-Brille zum Himmel schauten.

Sofi: Hoch hinaus oder freier Blick nach Westen

Milena, Astrid und Mette verfolgen bei bester Laune am 20. März 2015 am Olympiaberg eine partielle Sonnenfinsternis. © Andreas Gebert/dpa

Partielle Sonnenfinsternis in München Der Mond verdeckt rund 90 Prozent der Sonne. Datum Mittwoch, 12. August 2026 Zeitraum 19:22–20:32 Uhr Maximum gegen 20:15 Uhr Bedeckung rund 90 % Magnitude 0,905 Wo kann man sie sehen? Überall in München mit freier Sicht nach West-Nordwest. Erhöhte und offene Orte eignen sich besonders gut. Gute Plätze mit ÖPNV-Anschluss Olympiaberg U3 · Olympiazentrum

Fröttmaninger Berg U6 · Fröttmaning

Donnersbergerbrücke S-Bahn · Bus 53, 63 und 153

Hackerbrücke S-Bahn · Tram 16 und 17

Friedenheimer Brücke S-Bahn · Bus 62 🕶️ Augenschutz ist Pflicht Niemals direkt und ungeschützt in die Sonne schauen. Pflicht – nur mit zertifizierter Sonnenfinsternisbrille EN ISO 12312-2 mit CE-Zeichen. Eintritt Natürlich kostenlos, weil frei beobachtbar. Nächste Finsternis Partiell am 2. August 2027. Die nächste totale Sonnenfinsternis in München ist erst am 14. Juni 2151 zu sehen. Veranstaltungen Die gibt’s freilich auch, leider nur wenige – und die sind schon komplett ausgebucht.

Auf dem Kulturdachgarten Gasteig sind Sonnenteleskope auf der Terrasse aufgebaut, Mitglieder der Beobachtergruppe Sternwarte Deutsches Museum sind vor Ort. Und die Volkssternwarte München bietet auf dem Upside East im Werksviertel ein Sonderprogramm – hier kann man sich immerhin noch auf die Warteliste setzen lassen ( ). Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig: Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder, Schüler, Studenten und Rentner zahlen 20 Euro.