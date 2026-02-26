Sonne ja, Schnäppchen nein: Münchens Eispreis bleibt hoch

Sonne, zweistellige Temperaturen und strahlend blauer Himmel: In München beginnt die Eiszeit. Am Rotkreuzplatz genießen Lara, Melanie und Co. die ersten Kugeln des Jahres – und die Eisdiele Sarcletti meldet schon riesige Lust auf fruchtige Sorten.

Die Freundinnen Lara (v.l.) mit Melanie und Melanie genießen Eis und Sonne vorm Sarcletti am Rotkreuzplatz. Mit den Sorten Mango, Tiramisu und Granatapfel folgen sie den Empfehlungen von Filialleiter Benni Lun (Mitte).

Hach, ist das nicht herrlich? Nach dem Wintereinbruch vergangene Woche und der Wettertristesse scheint der Frühling endlich München erreicht zu haben. Und wie es sich für die nördlichste Stadt Italiens gehört, treibt es die halbe Stadt am Mittwochnachmittag nach draußen.

Temperaturen im zweistelligen Bereich schreien förmlich nach Eis

Nicht nur der erste Spritz in der Sonne hebt bei vielen Münchnern die Laune. Auch die erste Kugel Eis lassen sich schon viele schmecken. Kein Wunder: Die Temperaturen kletterten gestern endlich in den zweistelligen Bereich, der Himmel ist strahlend blau und die ersten Krokusse sind auch schon zu sehen. Wenn das nicht frühlingshaft ist!

"Hoffentlich bleibt die Daunenjacke jetzt im Schrank"

Das finden auch Lara (22), Melanie (25) und Melanie (22). Die AZ trifft sie beim Sarcletti am Rotkreuzplatz – zwar noch mit Mantel, aber die Daunenjacke bleibt nun hoffentlich dauerhaft im Schrank. Lara schmeckt ihr Mango-Eis super, die 25-jährige Melanie schwärmt vom Tiramisu-Eis: "Mal was anderes!".

Ihre Freundin Melani hat sich für Granatapfel entschieden. Das empfiehlt auch Filialleiter Benni Lun, genauso wie die Sorte Birnen-Crumble. Lun: "Seit Samstag haben wir auf, die Leute haben natürlich Bock auf Eis. Fürs Wochenende lief es schon richtig gut. Seit heute ganz besonders toll mit so viel Sonne. Jetzt muss natürlich was Fruchtiges an Eis her", erklärt er der AZ vor Ort. Eine Kugel Eis im Sarcletti kostet heuer zwei Euro.