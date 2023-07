Sommerfestival im Olympiapark: Alle Infos zum Programm, Angebot und Gastronomie

Nach drei Jahren Pause findet dieses Jahr erstmal wieder das Sommerfestival im Olympiapark statt. Die Besucher erwartet hierbei ein vielfältiges Programm.

München - Nach drei Jahren Pause kehrt am 27. Juli das Sommerfestival im Olympiapark wieder zurück. Für 25 Tage wird es von Gastor-Buden bis hin zu Fahrgeschäften abwechslungsreiche Unterhaltung passend zum Ferienbeginn geben.

Dieses Jahr erstmals auch mit Themenwochen, Kinderprogramm und einem eigenen Flohmarkt.

Münchner Sommerfestival im Olympiapark: Abwechslungsreiche Themenwochen

Vom 27. bis 30. Juli blüht den Besuchern was: Als Teil des Münchner Flower Power-Festivals dreht sich dann alles um die Schönheit und Vielfalt unserer Flora. Dirndl und Lederhose sind am 5. und 6. August angesagt. Geboten wird ein Programm mit allem, was zu einem zünftigen, bayerischen Kultur-Wochenende gehört, inklusive Dackel-Day (5. August).

Vom 10. bis 13. August heißt das Motto: Einfach mal selber machen. An den Selfmade-Tagen kann man selbst kreativ werden oder Selbstgemachtes bewundern. Wer selbst gerne sportlich aktiv werden möchte, sollte Fall vom 17. bis 20. August in den Olympiapark kommen. Hier wartet ein abwechslungsreiches Outdoor-Sportprogramm auf kleine und große Sportler.

Oktoberfest-Flair im Olympiapark

Vor allem das Kultur-Wochenende wird hierbei für Fans von Volksfesten wie dem Oktoberfest ein Highlight sein. Biergarten, Pferdegespanne der Brauereien und sogar die Original-Wiesn-Band sorgen hier für die richtige Stimmung neben dem auch sonst weit gefächertem Programm.

In der "Feinschmeckergasse" wird es Essen aus aller Welt geben. Internationales Streetfood, von Crepés bis Langos, Burger und Bratwurst wird hierbei an zahlreichen Ständen angeboten werden.

Sommerfestival: Abwechslungsreiche Fahrgeschäfte und gutes Essen im Olympiapark

Neben Essen aus aller Welt können auch die Fahrgeschäfte sich sehen lassen. Von Riesenrad mit Aussicht über die Stadt, bis Highspeed-Karussell ist fast fast alles vertreten. Auch eine Bar am Olympiasee wird für Cocktailfans aufgebaut sein.

Am 3. und 17. August wird es, wie in der Vergangenheit auch, Abends wieder ein großes Feuerwerk geben. Insgesamt ist das Festival also noch größer denn je geplant und bietet Programmpunkte für Klein und Groß.