Die Hitze hat die Stadt fest im Griff, doch die Münchner wissen sich zu helfen: ob mit Eis, Schattenplätzen oder kalten Drinks.

Die ersten Münchner Schulen haben hitzefrei – ein untrügliches Zeichen: Der Sommer ist da, und er meint es ernst. Temperaturen über 30 Grad sorgen in der Stadt für heiße Straßen, volle Eisdielen und Schattenplätze, die schnell zur Mangelware werden. Doch wie gehen die Münchnerinnen und Münchner mit der Hitze um?

Abkühlung und Erfrischung am Viktualienmarkt

Ein Streifzug durch die Stadt zeigt: Mit kühlen Getränken, schattigen Plätzen und guter Laune lässt sich auch die Hitzewelle genießen. Am Viktualienmarkt genießen Carl (87) und Marcia (86) die warmen Tage. Carl sagt: "Wir versuchen, im Schatten zu bleiben. So auch jetzt gerade auf den Sitzplätzen im Schatten am Viktualienmarkt – ich trinke meistens vorwiegend Wasser, wenn es so heiß ist. Ab und zu trinke ich Säfte. Wenn ich mich in Gebäuden aufhalte, dann gern in der Nähe von guten Klimaanlagen." Marcia mag es bei den Getränken süß: "Bei heißem Wetter trinke ich viel gekühlte Cola. Und draußen bin ich meistens im Schatten."

Carl (87) und Marcia (86) sitzen auf dem Viktualienmarkt im Schatten. © Daniel Loeper

Bei diesen Temperaturen treibt es auch die Jüngeren ins Freie, beispielsweise in den Biergarten am Viktualienmarkt. Dort sitzen Max und Angelina. Sie gönnen sich ein kühles Getränk, möglichst im Schatten.

Max und Angelina sitzen bei der Hitze gerne im Biergarten am Viktualienmarkt. © Daniel Loeper

Eiscafé Portofino in Pasing: Süße Abkühlung bei großer Hitze

In Pasing ist das Eiscafé Portofino in der Gleichmannstraße ein beliebter Anlaufpunkt für eine süße Abkühlung. Geschäftsführer Toni sagt: "Wenn es so heiß ist, dann empfehle ich, am besten Pistazieneis und Mangoeis zu essen."

Stammgast Dion (20) mag es klassisch: "Der Erdbeereisbecher in meiner Lieblingseisdiele schmeckt super." Sein Tipp für heiße Tage: "Erst mal auf die Arbeit konzentrieren – und dann schauen, was man machen kann: Zeit genießen. Außerdem viel Wasser trinken und vielleicht noch an einen See fahren – und Eis essen mit Freunden ist super."

Fazli (v.l. ), Toni, Ragip und Dion gönnen sich Erdbeereisbecher im Eiscafé Portofino in Pasing. © Daniel Loeper

Kiosk und Freibad: Münchens beliebte Hotspots zur Abkühlung

Die Isar oder die Münchner Freibäder sind ein beliebter Ort zur Abkühlung in der Stadt. Der Kiosk 1917 in der Tierparkstraße liegt zwischen Isar und dem Naturbad Maria Einsiedel. Hier gibt es reichlich Getränke zur Abkühlung zwischendrin. Philipp Rothhaas, Geschäftsführer des Kiosks, sagt: "Endlich ist der Sommer da, wir haben ein tolles Team beim Kiosk 1917. Am besten kommt man zu uns, bevor man an die Isar geht oder ins Naturbad Maria Einsiedel – und trinkt einen kalten Ice-Kokosnusslatte oder alle Kaffeegetränke auf Eiswürfel oder einen Sarti Spritz oder auch einen Aperol Spritz."

Philipp Rothhaas und Christina Diaz-Vazquez vom Kiosk 1917: Hier gibt es sommerliche Getränke, etwa den Ice-Kokosnusslatte oder Sarti Spritz. Letzteres ist der Lieblingsdrink von Christina Diaz-Vazquez. "Wie Karibik-Feeling", sagt sie. © Daniel Loeper

Wenn er kurz Zeit hat, dann versucht er, in die Isar zu springen. "Außerdem bin ich gerne mal mit meiner Familie an einem der schönen Seen rund um München – oder aber ich lasse den Gartenschlauch einfach mal kurz über den Kopf laufen", sagt der Kioskbesitzer.

Mitarbeiterin Christina Diaz-Vazquez, schwärmt vom sommerlichen Lieblingsdrink: "Der Drink Sarti Spritz ist ein bisschen wie Karibik-Feeling – und es ist sehr schön bei uns."