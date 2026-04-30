Warme Nächte, große Leinwand, gute Filme und Entspannung pur: Open-Air-Kinos sind in sehr beliebt – auch in München. Wie schneiden sie im deutschen Vergleich ab?

Kino, Mond und Sterne im Westpark: Die Freiluftarena zeigt in den Sommermonaten deutsche und internationale Blockbuster sowie Independent-Filme. (Archivbild)

Egal, ob Sie auf einen ultraspannenden Thriller, eine supersüße Romanze oder eine das Zwerchfell erschütternde Komödie stehen: Sie freuen sich sicher schon wieder auf lange Nächte unter freiem Himmel bei einem richtig guten Film. Zwei Münchner Open-Air-Kinos haben es jetzt in einem speziellen Ranking unter die Top Ten geschafft.

Reiseblogger nehmen Freiluftkinos ins Visier: Berlin und München haben die Nase vorn

Die Blogger des Reiseveranstalters Tui haben für ihr Freiluftkino-Ranking 2026 über 200 Open-Air-Kinos in ganz Deutschland unter die Lupe genommen. Sie orientieren sich an den Google-Bewertungen, an der Anzahl an Bewertungen und am Anteil der Fünf-Sterne-Bewertungen und erstellen daraus einen Score.

Unter den Top Ten der besten deutschen Freiluftkinos finden sich fünf Berliner und zwei Münchner Events wieder. © Tui

Dresden steht demnach an der Spitze des Rankings. Die Filmnächte am Elbufer gewannen mit einem Score von 9,22 und über 7000 Bewertungen vor zwei Berliner Anbietern in Friedrichshain und Wedding. Kurios: Das Butzbacher Open Air Cinema im Schlosshof der hessischen Kleinstadt entpuppt sich als Geheimtipp und landet auf Platz acht.

Platz vier im Ranking: Kino, Mond und Sterne im Westpark

In der Top-Ten-Liste finden sich übrigens gleich fünf Berliner Kinos wieder, aus München schaffen es immerhin zwei Angebote in den erlauchten Kreis. "Bayern weiß, wie Sommer geht", schreiben die Blogger.

Für das Freiluftkino-Ranking von Tui wurden über 200 Freiluftkinos in Deutschland anhand ihrer Google-Bewertungen analysiert. © Sven Hoppe/dpa

Das Freiluft-Event Kino, Mond und Sterne im Münchner Westpark kommt auf einen Score von 8,50, erreicht 4,7 Sterne und einen Fünf-Sterne-Anteil von 80 Prozent. Dass hier bayerisches Lebensgefühl und coole Kinokultur gelebt werden, wird mit Platz vier belohnt.

Im Kino am Olympiasee soll die Freiluftsaison am 20. Mai beginnen. (Archivbild) © Ursula Düren/dpa

Platz sechs im Ranking: Kino am Olympiasee

Die Kulisse aus Olympiaturm, See und Abendhimmel macht jedes Kino-Erlebnis zu einem kleinen Spektakel: Das Kino am Olympiasee belegt in der Tabelle den sechsten Rang. Die Filmabende mit Olympiaflair erreichen starke Ergebnisse: 8,38 im Score, 4,7 Sterne und 76 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen.