Sogar die Decke beschmiert: Löwen-Fans verwüsten nach Auswärtsspiel Zug
Anhänger des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München haben am Samstag (13. Dezember) auf der Rückreise vom Drittliga-Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt (2:1) in einem Zug zahlreiche Graffiti und Aufkleber hinterlassen. Die Bundespolizei spricht von einem "hohen Schaden".
Löwen-Fans toben sich an Zügen aus
Demnach beschmierten Unbekannte den Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 im Streckenverlauf zwischen dem Hauptbahnhof Ingolstadt und dem Hauptbahnhof München.
Die Täter hinterließen reichlich unschöne Spuren und tobten sich mit wasserunlöslicher Farbe unter anderem an Zugwänden, Sitzgarnituren, Fenstern und Spiegeln aus. Außerdem brachten sie zahlreiche Aufkleber an.
Der Vorfall habe sich während der Rückfahrt vom Fußballspiel des TSV 1860 in Ingolstadt ereignet, Einsatzkräfte der Bundespolizei sei zur Ankunftsüberwachung der 1860-Fans am Münchner Hauptbahnhof eingesetzt gewesen "und stellten die Sachbeschädigung gegen 18.47 Uhr fest".
Die besprühte Fläche betrage rund 60 Quadratmeter. Der bisher ermittelte Sachschaden liegt den Angaben zufolge im unteren vierstelligen Bereich. Zudem habe die DB Regio AG Strafanzeige wegen eines weiteren Falles von Vandalismus erstattet.
Auf der Hinfahrt nach Ingolstadt seien ähnliche Beschädigungen an einem Zug festgestellt worden. Hier soll der Schaden bei rund 500 Euro liegen.
