Der neue Elisenhof: Das Büro Henn Architekten gibt dem eher unmodernen Einkaufs-, Ärzte- und Bürozentrum aus den 80er-Jahren zeitgemäßen Schick.

Geringe, aber gezielte Eingriffe sollen den Elisenhof attraktiver machen. Das Einkaufszentrum, Ärzte- und Bürohaus aus den 80er-Jahren hat eine abweisend wirkende Steinfassade und extra verspiegelte Fenster.

Grüne Dachterrasse fürs Mikroklima

Das Aufhübschen dieser eher schwerfälligen Architektur übernimmt jetzt das Büro Henn Architekten aus München für den Bauherrn BNP Paribas. "Das Dach soll als fünfte Fassade zur begehbaren Terrasse werden. Dabei schielen wir mit einem Auge nach Mailand. Dort werden auf Dächern teilweise Bäume gepflanzt, was einen guten Beitrag zum Mikroklima leistet", sagt Fredrik Werner von Henn Architekten.

Der Granit wird "reanimiert"

Das Einkaufszentrum, schräg gegenüber vom Hauptbahnhof, hat drei Restaurants, sieben Shops und sieben Ärztezentren. Die neue Fassade soll "eine gewisse Noblesse erhalten", plant Werner: über Markisen in der Erdgeschosszone, größere Fenster und zeitgemäße Behandlung der heute glatten Steinfassade. Der Granit wird "reanimiert".

Ein Hof mit verglastem Atrium soll künftig als eine Art Marktplatz und Treffpunkt für die Büro-Mieter dienen.