So wird das Wetter in München und Bayern diese Woche

Sonne nach Nebel und Wolken: In Bayern und München bleibt das Wetter stabil. Nur vereinzelt kann es nachts zu leichtem Frost kommen.

Zuerst Nebel und Wolken, danach kommt die Sonne raus. So soll das Wetter in Bayern und München laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen werden. Nur in einzelnen Gemeinden ist in den Nächten mit Frost zu rechnen, sagte ein Meteorologe des DWD. "Örtlich kann es sein, dass die Menschen ihre Autoscheiben kratzen müssen. Das Thermometer wird dennoch Plusgrade anzeigen", so der Meteorologe weiter. Frostig wird es in der Nacht auf Dienstag allenfalls lokal in Ostbayern.

In München startet die Woche meist bewölkt, hin und wieder kommt die Sonne kurz zum Vorschein. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 und 14 Grad.

Stabile Wetterlage

Der Dienstag selbst beginnt nahezu identisch wie der Montag: Zuerst trüb und bewölkt, mit der Zeit klart es wieder auf und die Sonne zeigt sich. An den Alpen bleibt es teilweise auch den ganzen Tag nebelig. Die Höchstwerte bleiben stabil zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht kann es im Norden des Freistaats örtlich etwas regnen.

Auch in München wechseln sich Wolken und Sonne ab, es wird etwas kühler mit Werten zwischen 4 und 13 Grad.

Mittwoch startet in München mit Nebel

Am Mittwoch ist es am Morgen ebenfalls bewölkt und nebelig. Gerade im Süden gibt es im Laufe des Tages oft Sonne. Im Norden und Osten dagegen halten sich die Wolken hartnäckiger am Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen wie schon an den Tagen zuvor bei 11 bis 15 Grad.

In München beginnt der Mittwoch mit Frühnebel, der sich im Laufe des Vormittags auflöst. Im weiteren Verlauf des Tages kann sich die Sonne in München immer wieder durchsetzen, am Nachmittag und Abend wird es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 Grad am Morgen und 14 Grad am Nachmittag.