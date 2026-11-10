So will die Sparkasse München ihre Zentrale im Tal sanieren 

Die Stadtsparkasse plant, ihre Zentrale im Tal zu sanieren. Jetzt hat der Immobilienmanager der AZ die Details erklärt und auf was sich die Münchner einstellen müssen.

Wenn es stark regnet, kann es passieren, dass man in der Sparkassenzentrale im Tal ein paar Tropfen abbekommt. Denn das Glasdach, das das Foyer überspannt, ist undicht.

Nicht nur deshalb plant die Stadtsparkasse eine Sanierung. Grob hat die AZ über das Vorhaben bereits berichtet. Jetzt hat Michael Rubenbauer, der das Immobilien-Management der Sparkasse leitet und selbst ein Architekt ist, der AZ die Details erklärt.

35 Jahre altes Glasdach muss weichen – auch wegen Hitzesommer

Wenn man die Sparkasse im Tal betritt und in dem gläsernen Foyer steht, wundert man sich, warum genau ein Umbau geplant ist. Schaut doch alles recht modern aus? Erst vor 35 Jahren hat der Architekt Paolo Nestler das ikonische Glasdach entworfen, das zwei Gebäudeteile miteinander verbindet. Der älteste Teil der Sparkasse ist 1890 entstanden.

"Die historische Gebäudesubstanz ist noch gut erhalten", sagt Rubenbauer. "Doch die Glasbauteile haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht." Bei schlechtem Wetter könne der Regen schon mal durchtropfen. Und im Sommer werde es hier schon mal bis zu 40 Grad heiß, erzählt er.

Architekt Michael Rubenbauer ist für die Immobilien der Stadtsparkasse verantwortlich. © Christina Hertel

Das Glasdach will die Sparkasse deshalb austauschen und durch eine "elektrochrome Verglasung" ersetzen. Dieses neuartige Glas kann sich verdunkeln – aber so, dass man es kaum merken soll. So erklärt es der Architekt.

Sparkasse München will 30 Prozent Energie einsparen

Ziel sei außerdem, das gesamte Gebäude energetisch so zu ertüchtigen, dass 30 Prozent Energie eingespart werden kann. Auch Photovoltaik-Anlagen will die Sparkasse anbringen. Den gesamten Strombedarf können die Solaranlagen nicht decken. "Am Wochenende, wenn es keinen Betrieb gibt, reicht es fast", sagt Rubenbauer.

Auch sehr viel Grün solle in das Foyer kommen. Veranstaltungen – wie Konzerte und Ausstellungen – sollen hier einen ansprechenderen Raum bekommen. Mehr öffentliche Veranstaltungen als heute seien aber nicht geplant.

Das Glasdach der Zentrale ist nicht mehr dicht. Die Stadtsparkasse will es deshalb austauschen. © Christina Hertel

Außerdem will die Sparkasse ihr Betriebsrestaurant sanieren. Auch dort gibt es ein Glasdach. Auch dort tropfe es hinein. Und die Büros der Mitarbeiter sollen ebenfalls modernisiert werden.

Bei der Stadtsparkasse arbeiten etwa 2300 Menschen. Ein Viertel von ihnen habe ihren Arbeitsplatz im Tal. Während des Umbaus sollen sie zum Teil hier weiterarbeiten, zum Teil in das Verwaltungszentrum der Stadtsparkasse an der Ungererstraße umziehen, schildert Rubenbauer.

Kosten nennt die Sparkasse nicht

Beginnen soll der Umbau bereits im Frühjahr 2027. Nach drei Jahren soll alles fertig sein. Wie viel das alles kosten soll, verrät Rubenbauer nicht.

Von außen werden die Münchnerinnen und Münchner nach der Sanierung aber wohl kaum einen Unterschied feststellen. "Die Fassade soll so erhalten bleiben", sagt Rubenbauer.

Und auch während des Umbaus sollen die Münchner möglichst wenig davon merken. "Unsere Kunden sollen weiterhin hier bedient werden. Und auch von außen wird man relativ wenig sehen", sagt er. Es sollen möglichst wenig Baucontainer und Gerüste aufgestellt werden. "Wir wissen, dass Baustellen nicht beliebt sind. Wir machen wirklich nur das, was nötig ist", versichert er.

Die AZ hatte bereits darüber berichtet, dass die Stadt für die Bauzeit plant, eine Einbahnstraße im Tal einzurichten. Doch diese Regelung liegt wohl nicht nur an der Sparkassen-Baustelle, sondern auch daran, dass die Bahn plant, ab Mitte nächsten Jahres den S-Bahn-Halt Isartor zu sanieren.