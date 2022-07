So wie vor Corona: Die Jakobidult startet auf dem Mariahilfplatz

Es ist wieder soweit: Die Jakobidult beginnt auf dem Mariahilfplatz. Im letzten Jahr fand sie unter strengen Coronaregeln statt, das ist heuer nicht mehr der Fall. Die AZ fasst alle wichtigen Informationen zusammen.

München - 2020 und 2021 konnte die Auer Dult auf dem Mariahilfplatz wegen der Corona-Pandemie gar nicht oder nur mit Beschränkungen veranstaltet werden – nun kann die zweiter der drei jährlichen Dult-Ableger wieder wie 2019 stattfinden! Nach der Maidult kommt jetzt vom Samstag, 30. Juli bis Sonntag, 7. August die Jakobidult.

Doch was macht die Auer Dult eigentlich aus? Auf dem Mariahilfplatz finden etliche Verkaufsbuden, Antiquitäten- und Gebrauchtwarenhändler, Show-Verkäufer und Geschirr-Stände ihren Platz und warten dort auf Besucher. Neben den Verkaufsständen locken auch die Fahrgeschäfte und Essensstände viele Dult-Gänger an.

In der folgenden Übersicht klärt die AZ alle offenen Fragen rund um die Auer Dult:

Besonderheiten der Auer Dult

Drei Mal im Jahr bieten Marktkaufleute und Schausteller ihre Waren und Volksfest-Attraktionen auf dem Mariahilfplatz an: Bei der Maidult, der Jakobidult (30. Juli bis 7. August) und der Kirchweihdult (15. bis 23. Oktober). Die Auer Dult gilt als Europas größter Geschirrmarkt. Im Bereich von Trödel, Tand und Kuriositäten finden sich mit etwas Glück auch echte Schätze. In der Neuheitengasse können sich die Besucher mitunter sehr unterhaltsame Produktpräsentationen anschauen.

Jakobidult 2022: Öffnungszeiten und Termine

Verkauft wird bei der Dult täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte haben jeden Tag von 10.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Jakobidult findet vom 30. Juli. bis 7. August 2022 statt.

Anfahrt zur Auer Dult: Wie komme ich zur Jakobidult 2022?

Da es rund um den Mariahilfplatz keine Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt sich die Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Gelände liegt direkt an der Trambahnhaltestelle der Linie 18 (Haltestelle Mariahilfplatz). Außerdem fahren die Busse 52 (Haltestelle Mariahilfplatz) und 62 (Haltestelle Schweigerstraße) direkt an der Dult vorbei.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat angekündigt, während der Dult-Zeit zeitweise ihr Tram-Angebot zu verdoppeln: An den beiden Dult-Wochenenden fahren auf der Linie 18 zwischen Sendlinger Tor und St. -Martins-Platz von ca. 11 bis 21 Uhr zusätzliche Trams, der Takt wird von zehn auf fünf Minuten verkürzt.

Wer Lust auf einen kleinen Spaziergang durch die Au und Untergiesing hat, kann auch mit der U-Bahnlinie U2 zur Fraunhoferstraße oder zum Kolumbusplatz fahren. Von beiden Haltestellen sind es etwa zehn Minuten Fußmarsch zur Dult.

Keine Corona-Einschränkungen auf der Jakobidult 2022

Die Jakobidult fand 2021 mit Coronabeschränkungen statt: Das Gelände war umzäunt und es durften nur 1.500 Personen auf einmal rein. Abstand, Hygieneregeln und FFP2-Masken waren Pflicht. Im vergangenen Herbst fand auch die Kirchweihdult mit teils strengen Corona-Regeln statt. Wer aufs Dult-Gelände wollte, musste an einigen Tagen dann erstmal in der Schlange warten.

Bei der Jakobidult 2022 wird es jedoch keinerlei Corona-Beschränkungen mehr geben: Weder eine Maskenpflicht, noch eine Begrenzung der Besucherzahl oder einen Zaun, der das Dult-Areal eingrenzt.

Auer Dult 2022: Aussteller und Händler

Die Dult ist grob in zwei Bereiche unterteilt: Volksfest und Verkaufsstände. Bei den Verkaufsständen gibt es außerdem mehrere Gassen, die teilweise in Themengebiete untergliedert sind. In der Schatzsuchergasse und der Tandlergasse sind hauptsächlich Antiquitäten ausgestellt. Rund um den Liesl-Karlstadt-Platz finden Besucher Geschirr, genauso wie direkt vor dem Eingang zum Rummel. In der Neuheitengasse werden, wie der Name schon sagt, Neuheiten für den Haushalt von Verkäufern vorgeführt und angepriesen.

Essen und Trinken auf der Dult

Hungrig macht Einkaufen keinen Spaß – das haben sich auch die Veranstalter der Dult zu Herzen genommen und in den vergangenen Jahren das Essensangebot kräftig ausgeweitet. Einige Besucher kritisierten, dass es bei der Dult nicht um Essen gehe, aber mit krachendem Magen zu stöbern ist eben auch keine Alternative. Flammbrot und als Nachspeise Schokoküsse gehören bei einem Dultbesuch einfach dazu.