So viele Single-Haushalte gibt es in München

Im Freistaat leben etwa 2,7 Millionen Menschen alleine. Wo es besonders viele Single-Haushalte gibt – und in welchem Alter besonders viele Männer alleine leben.

Seit dem Jahr 1965 hat sich die Zahl der Haushalte im Freistaat von 3,4 auf 6,4 Millionen im Jahr 2025 fast verdoppelt. (Symbolbild)

In Bayern gibt es rund 2,7 Millionen Single-Haushalte – der Anteil der Alleinlebenden ist in den Großstädten besonders hoch. In München, aber auch in Augsburg und Nürnberg ist jeder zweite Haushalt ein Ein-Personen-Haushalt, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte.

Singles in Bayern: Ab 75 Jahren leben insgesamt 567.000 Menschen alleine

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus lebte 2025 jeder fünfte Bayer für sich. Das entspricht in etwa dem deutschlandweiten Schnitt.

Im Alter zwischen 25 und 30 Jahren wohnen demnach viele Menschen alleine, Männer dabei deutlich häufiger als Frauen. Ab 75 Jahren leben insgesamt 567.000 Menschen solo, davon sind 75 Prozent weiblich. Dies lasse sich zum Beispiel durch die höhere Lebenserwartung von Frauen erklären, hieß es weiter.

Große Haushalte werden immer seltener

Ein Rückblick zeigt: Seit dem Jahr 1965 hat sich die Zahl der Haushalte im Freistaat von 3,4 auf 6,4 Millionen im Jahr 2025 fast verdoppelt. Der Anteil der Single-Haushalte ist dabei von 23 auf 41 Prozent gestiegen. Große Haushalte mit drei oder mehr Menschen werden dagegen im Vergleich immer seltener.

Wohnungsmangel in Bayern

Zugleich gibt es einen Mangel an Wohnungen in vielen bayerischen Städten: Nach Schätzung des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) von Anfang Mai fehlen mittlerweile 200.000 Wohnungen im Freistaat.