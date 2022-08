So viele Millionäre gibt es in München

Vier der fünf Lieblingswohnorte für Millionäre in Bayern liegen in Oberbayern. Auch die Stadt und der Landkreis München sind in den Top Five.

10. August 2022 - 16:21 Uhr | AZ/dpa

In München leben die viertmeisten Millionäre Bayerns. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Dass der Landkreis Starnberg bei den bayerischen Millionären der beliebteste Wohnort ist, dürfte nicht allzu sehr überraschen. Dort erfassten die Behörden 22,2 Einkommensmillionäre je 10.000 Einwohner, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fürth mitteilte. Wie sieht es mit den Millionären in der Stadt und dem Landkreis München aus? Letzterer folgt bereits auf Platz zwei mit 13,2 Einkommensmillionären je 10.000 Einwohner. Rund 1.500 Millionäre leben in München Die Stadt München liegt nach dem Landkreis Miesbach (10,4) auf Rang vier. Von 10.000 Einwohnern sind 9,9 Millionäre. Hochgerechnet auf die rund 1,5 Millionen Münchner sind das knapp 1.500 Millionäre. Die Top fünf macht die kreisfreie Stadt Memmingen (8,7) voll. Als Einkommensmillionär gelten Steuerpflichtige, deren Gesamtbetrag der Einkünfte mindestens eine Million Euro pro Jahr betrug. Lesen Sie auch Trendwende bei Münchner Immobilienpreisen? Experten sehen Anzeichen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Daten stammen aus dem Jahr 2018 Die Fürther Behörde weist darauf hin, dass die Ergebnisse für das Jahr 2018 gelten, die Daten aber die aktuellsten verfügbaren sind. Denn für die Abgabe der Einkommenssteuer hat man drei Jahre Zeit. Für die Auswertung haben die Statistiker Ergebnisse des Steuerfestsetzungsverfahrens durch die Finanzverwaltung analysiert. Bayernweit erfassten die Experten für 2018 genau 6.089 Einkommensmillionäre und damit 387 mehr als noch im Jahr 2017. Schon bei der letzten Statistik war der Landkreis Starnberg Lieblingswohnort der Millionäre.