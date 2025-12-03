AZ-Plus

So schön funkelt die Münchner Innenstadt

Schäffler glitzern, ein Dackel leuchtet – und über Straßenlaternen strahlen Sterne, Herzen und die Türme des Doms. Es liegt ein Zauber über der Münchner Fußgängerzone. Und der ist – Überraschung! – nicht einmal teuer.
Irene Kleber |
Überlebensgroß und herrlich rot und golden glitzernd: Die zwei tanzenden Schäffler mit halbrundem Lorbeerkranz stehen heuer vor der Michaelskirche in der Neuhauser Straße.
Überlebensgroß und herrlich rot und golden glitzernd: Die zwei tanzenden Schäffler mit halbrundem Lorbeerkranz stehen heuer vor der Michaelskirche in der Neuhauser Straße.
Ein Christbaumwald vor dem rosa angestrahlten Karlstor? Nein, nur ein kleines Baumgrüppchen in hölzernen Bierfassln. Trotzdem schön.
Ein Christbaumwald vor dem rosa angestrahlten Karlstor? Nein, nur ein kleines Baumgrüppchen in hölzernen Bierfassln. Trotzdem schön.
Eine Sterneninsel mit München-Herz: 180 solcher Laternentopper“ hat die Stadt rund um die Fußgängerzone auf Straßenlaternen montiert.
Eine Sterneninsel mit München-Herz: 180 solcher Laternentopper" hat die Stadt rund um die Fußgängerzone auf Straßenlaternen montiert.
München leuchtet – mal ganz anders. Auf den Straßenlaternen strahlen neben Sternen auch die Türme der Frauenkirche.
München leuchtet – mal ganz anders. Auf den Straßenlaternen strahlen neben Sternen auch die Türme der Frauenkirche.
Wie es glänzt, das Baumstriezel-Standl! Da vergisst man fast, dass die Alte-Akademie-Fassade dahinter nur Kulisse ist – vor der Dauerbaustelle.
Wie es glänzt, das Baumstriezel-Standl! Da vergisst man fast, dass die Alte-Akademie-Fassade dahinter nur Kulisse ist – vor der Dauerbaustelle.
Am Marienplatz aus der S-Bahn in den Lichterzauber kommen, schee.
Am Marienplatz aus der S-Bahn in den Lichterzauber kommen, schee.
Alle Jahre wieder schön anzuschauen: die Fassade bei Hirmer, die mit ihrer rot-grünen Fensterdeko an einen Adventskalender erinnert.
Alle Jahre wieder schön anzuschauen: die Fassade bei Hirmer, die mit ihrer rot-grünen Fensterdeko an einen Adventskalender erinnert.
Leuchtender Hingucker: der Maronistand vor der Alten Akademie in der Fußgängerzone.
Leuchtender Hingucker: der Maronistand vor der Alten Akademie in der Fußgängerzone.
Ein weihnachtliches Mega- Geschenkschleiferl in Hellblau ziert die Fassade bei Douglas.
Ein weihnachtliches Mega- Geschenkschleiferl in Hellblau ziert die Fassade bei Douglas.
„C“ mit Geschenkschleifenschwung: Wussten Sie, dass es das Logo für den Christkindlmarkt ist, passend zum „O“ für Oktoberfest?
„C" mit Geschenkschleifenschwung: Wussten Sie, dass es das Logo für den Christkindlmarkt ist, passend zum „O" für Oktoberfest?
Die adventliche Münchner Fußgängerzone am Montagabend, mit rosa angestrahltem Karlstor.
Die adventliche Münchner Fußgängerzone am Montagabend, mit rosa angestrahltem Karlstor.
Der Oberpollinger, wie die Münchner ihn im Advent lieben: Tausende Weihnachtslichter lassen die Fassade hinterm Karlstor strahlen.
Der Oberpollinger, wie die Münchner ihn im Advent lieben: Tausende Weihnachtslichter lassen die Fassade hinterm Karlstor strahlen.
Leuchtet in der Sendlinger Straße: der überlebensgroße Advents-Dackel.
Leuchtet in der Sendlinger Straße: der überlebensgroße Advents-Dackel.

Sie meiden die Münchner Fußgängerzone im Advent, weil’s da eh nur rummelig zugeht vor lauter Weihnachtseinkäufern und Christkindlmarktgängern? Schad wär’s, denn dann verpassen Sie was. Die gute Stube der Stadt war vor Weihnachten womöglich noch nie so schön wie in diesem Jahr.

Weihnachtszeit in München: Glitzerdackel und Engelsflügel

Während andere Städte sparen bei der Adventsbeleuchtung, hat sich München ein wunderbares Glitzerkonzept ausgedacht. In der Sendlinger Straße blitzen Sterne aus Bäumen, Engelsflügel (am Sendlinger Tor) und ein überlebensgroßer Dackel (zwischen Dultstraße und Rosental) funkeln und üppig geschmückte Christbäume in Holzfässern (wie rund um die Sigi-Sommer-Statue) zaubern Weihnachtsstimmung.

Goldrauten und Sternenkronen

Vor der Michaelskirche in der Neuhauser Straße bilden zwei tanzende Schäffler mit ihrem halbrunden Lorbeerkranz ein strahlendes Tor. Herrliche Hingucker sind auch die Straßenlaternen: 85 von ihnen sind mit goldenen Rauten ummantelt, unter denen es hell herausstrahlt. 180 sind obendrein gekrönt mit Sternen, Herzerln und Domkuppeln.

Lichtspiel am Boden

Und schauen Sie mal auf Boden und Wände (wie am rosa angestrahlten Karlstor), da werden Sie überraschende Illuminationen entdecken.

Lichterzauber ab dem Nachmittag

Gegen 16 Uhr täglich springt der Lichterzauber an und leuchtet die Nacht hindurch bis etwa 8.15 Uhr. Was das an Strom kostet bis 6. Januar, wenn alles wieder abgebaut wird? "Unter 5000 Euro" heißt es bei der Stadt, weil die Lichter allesamt sparsame LEDs sind. Also: auf zum Flanierzauber. München leuchtet, wirklich.

