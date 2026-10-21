Der Herbst lockt nach dem heißen Sommer viele Tiere im Tierpark nach draußen. Und kurz vor Halloween gibt es eine ganz spezielle Führung.

Goldener Oktober: Die Trampeltiere sind umgezogen und nun wieder auf der großen Steppenanlage zu beobachten. Hier genießen sie die Herbstsonne.

Es bewegt sich was in Hellabrunn. "Nach den warmen Sommermonaten, in denen manche Tierarten häufig nur beim Ruhen zu beobachten waren, lohnt sich jetzt ein Spaziergang durch den Tierpark besonders", so Tierpark-Pressesprecherin Lisa Reininger.

Sie lieben Wasser: Zwei Zwergotter tummeln sich auf der Außenanlage im Tierpark. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

So sind laut Reininger seit kurzem die Przewalski-Urwildpferde mit den beiden Fohlen auf ihrer neuen Anlage zwischen Nashornhaus und Mühlendorf zu sehen.

Die Przewalski-Pferde, auch mongolisches Ur-Wildpferd genannt, sind eines der Highlights im Tierpark. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

Und seit ihrem Umzug sind nun auch die Trampeltiere wieder auf der großen Steppenanlage zu beobachten.

Goldener Oktober: Die Trampeltiere sind umgezogen und nun wieder auf der großen Steppenanlage zu beobachten. Hier genießen sie die Herbstsonne. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

Auch der mittelamerikanische Tapir Matteo gewöhne sich zunehmend an seine neue Umgebung und ist dadurch immer besser auf seiner Außenanlage zu entdecken.

Mateo, seines Zeichens mittelamerikanischer Tapir, gewöhnt sich an seine neue Umgebung. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

Ein Tipp von Lisa Reininger: Der Besuch der neuen Dschungelwelt lohnt sich ebenfalls. "Auf der Außenanlage geht es bei den Zwergottern lebhaft zu. Auch etwas weiter, im Außenbereich der Welt der kleinen Affen gibt es viel zu erkunden: Braunkopfklammeraffen und Siamangs genießen die Herbstsonne, während das bunte Herbstlaub für eine besondere Kulisse sorgt."

Wenn die Sonne scheint, kaum zu bremsen: Ein Silbergibbon turnt durchs Gehege. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

Auch die Silbergibbons sind wieder in Aktion, zeigen bei wärmeren Temperaturen ihre wilden Turnmanöver. Wer am Isareingang unterwegs ist, sollte außerdem einen Blick zu den Kirk-Dikdiks werfen, findet die Pressesprecherin. "Mit etwas Geduld lassen sich die kleinen Antilopen dort ebenfalls entdecken."

Kleine Antilope: Ein Kirk-Dikdik. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

In den Herbstferien hält Hellabrunn besondere Erlebnisse für Familien bereit. Am 30. Oktober findet eine Halloween-Führung für Eltern mit Kindern bis einschließlich 14 Jahren statt. Los geht es um 17 Uhr mit einem kleinen Fingerfood-Buffet im Café Mühle, bevor die Teilnehmenden den Tierpark bei einer rund 90-minütigen Führung in der Dämmerung und Dunkelheit erkunden. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung ist unter www.hellabrunn.de möglich.