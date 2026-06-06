Der Münchner Elektronikkonzern schreibt jährlich Milliardenumsätze. Das spiegelt sich auch auf den Lohnzetteln der Mitarbeiter wider. Wie viel Entwickler und Ingenieure bei Rohde & Schwarz verdienen – und welche finanziellen Vorteile es zusätzlich so gibt.

Rohde & Schwarz stellt unter anderem Sicherheitsscanner her. Hardwareentwickler verdienen bei Rohde & Schwarz mindestens zwischen 5261 Euro und 6650 Euro. Außertariflich kann das Gehalt sogar noch höher liegen.

Wer schon mal die Sicherheitskontrolle im Frankfurter Flughafen passieren musste, der hat womöglich bereits Elektronik von Rohde & Schwarz genutzt, ohne es zu wissen.

Der Münchner Konzern, der seinen Sitz in der Mühldorfstraße in Berg am Laim hat, stellt eine Reihe an Produkten her, die sich der durchschnittliche Verbraucher wohl nicht im Alltag zulegen würde. Etwa industrielle Mess- sowie Funktechnik, Netzwerkverschlüsseler oder Sicherheitssysteme.

Für derlei Technik braucht es Profis, die etwas von ihrem Fach verstehen. Wie viel Rohde & Schwarz sich die kosten lässt, hat die AZ in ihrem neuen Serien-Teil genauer angesehen.

Rohde & Schwarz: Chefs legen Gehälter nicht offen

Rohde & Schwarz hat im vergangenen Geschäftsjahr, das bei dem Konzern von Juli 2024 bis Juni 2025 geht, zum ersten Mal in der Firmengeschichte die Drei-Milliarden-Schwelle überschritten

Christian Leicher ist der Vorstandsvorsitzende bei Rohde & Schwarz. Über sein Gehalt ist nichts bekannt. © Annette Riedl (dpa)

Das Unternehmen spricht in einer Pressemitteilung von einer guten Auftragslage, die eine wachsende Belegschaft zur Folge habe: Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf weltweit über 15.000, in Deutschland arbeiten fast 10.000. Wie viel die bestbezahlten Mitarbeiter – der Vorstand rund um CEO Christian Leicher – verdienen, verrät das Unternehmen nicht. Muss es als GmbH & Co. KG auch nicht.

Über 5000 Euro als Mindestgehalt für Entwickler

Ähnlich verhält es sich bei den Beschäftigten, über deren Gehälter Konzerne bekanntlich den Mantel des Schweigens legen. Zumindest der Tarifvertrag der IG Metall Bayern liefert hier eine Orientierung. Auf Nachfrage der AZ hat die Gewerkschaft die gängigen Berufe bei Rohde & Schwarz in die öffentlich einsehbaren Entgeltgruppen eingeordnet (siehe Tabelle).

Daran zeigt sich: Viele Berufe steigen bereits auf einem hohen Niveau ein – ein Softwareentwickler verdient etwa mindestens 5261 Euro brutto als Grundgehalt. Nach oben hin ist die Höhe vieler Löhne offen, das heißt, Entwickler oder Ingenieure werden auch außertariflich entlohnt und können so mehr als die höchste Entgeltgruppe und Stufe im Tarifvertrag (6650 Euro) bekommen.

Die Zentrale von Rohde & Schwarz in der Mühldorfstraße (Berg am Laim). Bei dem Konzern sind deutschlandweit fast 10.000 Mitarbeiter angestellt. © Rohde & Schwarz (Rohde & Schwarz)/dpa

Ein Blick in das Online-Portal Kununu, bei dem Mitarbeiter freiwillige Angaben zu ihrem Gehalt machen können, zeigt, dass die Mitarbeiter bei Rohde & Schwarz in der Regel besser verdienen als der Bundesdurchschnitt.

Ein Beispiel: Ein Softwareentwickler erhält im Schnitt 74.500 Euro pro Jahr und damit fast 14.000 Euro mehr als Kollegen im Rest Deutschlands. Inwiefern diese Daten der Realität entsprechen, kommentierte das Unternehmen nicht.

Tarifvertrag bietet hohes Weihnachts- und Urlaubsgeld

Der Tarifvertrag der IG Metall enthält außerdem eine Reihe an finanziellen Benefits: Mitarbeiter bekommen ein Weihnachtsgeld zwischen 25 bis 55 Prozent des Monatsverdienstes (abhängig von der Betriebszugehörigkeit) sowie ein Urlaubsgeld, das rund 70 Prozent eines Monatseinkommens entspricht.

Beschäftigte erhalten zudem 27,5 Prozent des individuellen durchschnittlichen Monatsentgelts (T-Zug A), 26,5 Prozent vom Eckentgelt des jeweiligen Tarifgebiets (T-Zug B) und 18,4 Prozent des individuellen Monatsentgelts (T-Geld). Und dann wäre da noch das leistungsabhängige Entgelt, das über das ganze Unternehmen verteilt im Schnitt bei mindestens 14 Prozent liegen muss.

Für Nacht- und Mehrarbeit gibt es 25 Prozent oben drauf, bei Sonntagsarbeit und an arbeitsfreien Tagen 50 Prozent. Die altersvorsorgewirksame Leistung – also vom Arbeitgeber gezahlte Beiträge für die betriebliche oder private Altersvorsorge – beläuft sich pro Jahr auf 319 Euro. Auf der Karriereseite von Rohde & Schwarz wirbt das Unternehmen zudem mit „Corporate Benefits“ (zu Deutsch: Mitarbeiterangebote). Welche Leistungen darunter fallen, beantwortete das Unternehmen auf Nachfrage nicht.

Monatsgehälter bei Rohde & Schwarz

Die Gehaltsangaben gehen aus der Entgelttabelle und dem Tarifvertrag mit der IG Metall Bayern hervor. Berufe mit Entgeltgruppe 12 als Obergrenze werden oft auch außertariflich bezahlt.