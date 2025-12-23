So fahren U-Bahn, Bus und Tram an Silvester in München

Die MVG passt ihr Angebot zwischen den Jahren an. Wie lange die U-Bahn an Silvester fährt und wo Busse umgeleitet werden.

Während viele "Zugroaste" über die Feiertage München verlassen und in ihre Heimatstädte und -dörfer reisen, freuen sich zahlreiche Münchnerinnen und Münchner auf entspannte Tage in der Landeshauptstadt.

Damit Fahrgäste auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel gut unterwegs sind, passt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihr Angebot an – mit angepassten Fahrplänen, zusätzlichem Nachtverkehr an Silvester und einigen Umleitungen im Busnetz.

Die MVG an Silvester

An Silvester gilt tagsüber der Samstagsfahrplan, an Neujahr der Sonntagsfahrplan. In der Silvesternacht wird das Angebot zusätzlich verdichtet:

Die U-Bahn bleibt durchgehend in Betrieb. Die MVG bietet ihren Fahrgästen einen gegenüber dem U-Bahn-Nachtnetz verdichteten Betrieb bis 2 Uhr, danach das U-Bahn-Nachtnetz wie am Wochenende mit durchgängigem Betrieb im Takt 30 auf den Linien U1 bis U6.

Bis etwa 1 Uhr fahren alle U-Bahnlinien über den gesamten Linienweg im 10-Minuten-Takt. Eine Ausnahme ist die U6 zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum, die in diesem Abschnitt alle 20 Minuten unterwegs ist.

Von etwa 1 Uhr bis 2 Uhr verkehren die Linien U1 bis U6 im 20-Minuten-Takt. In diesem Zeitraum pendelt die U2 zusätzlich zwischen Milbertshofen und Kolumbusplatz ebenfalls alle 20 Minuten. Die U5 fährt bis etwa 2 Uhr weiterhin alle zehn Minuten. Außerdem gibt es zwischen 1 Uhr und 2 Uhr einen Pendelverkehr der Linien U3 und U6 zwischen Münchner Freiheit und Brudermühlstraße im 20-Minuten-Takt.

Ab etwa 2 Uhr fährt die U6 zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum zusätzlich im 30-Minuten-Takt.

So fahren die Busse an Silvester

Alle Nachtbus- und Nachttram-Linien fahren in der Silvesternacht durchgehend alle 30 Minuten (N80/81 stündlich), teilweise alle 15 Minuten. Beim Bus kommen zum Teil größere Fahrzeuge zum Einsatz.

Wegen der Silvesterfeier am Friedensengel wird der Bus 100 am Mittwoch, 31. Dezember 2025 ab ca. 23 Uhr zwischen Reitmorstraße / Sammlung Schack und Friedensengel umgeleitet. Die Haltestelle Reitmorstraße / Sammlung Schack ist in Richtung Ostbahnhof in die Oettingenstraße verlegt.

Wegen der Silvestermeile wird die Ludwigstraße für den Verkehr gesperrt. Daher müssen von Sonntag, 28. Dezember bis Freitag, 2. Januar mehrere Buslinien umgeleitet werden.

Die Buslinien 58 und 68 werden zwischen Giselastraße und Pinakotheken umgeleitet. Die Haltestellen Georgenstraße, Universität, Amalienstraße, Maxvorstadt (Sammlung Brandhorst), Oskar-von-Miller-Ring und Von-der-Tann-Straße entfallen.

Die Haltestelle Pinakotheken ist in Richtung Giselastraße - Ostbahnhof zur Haltestelle der Tram 27 in Richtung Petuelring / 28 in Richtung Scheidplatz an der Einmündung Barer Straße / Theresienstraße verlegt.

Der Bus 153 beginnt / endet an der Haltestelle Schellingstraße. Die Haltestellen Türkenstraße, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen. Die Haltestelle Schellingstraße ist in Richtung Harras / Giesing Bf. an die Haltestelle der Tram 27 in Richtung Petuelring / 28 in Richtung Scheidplatz in der Barer Straße verlegt.

Umleitungen und Fahrplanänderungen

Der Bus 154 wird zwischen Schellingstraße und Giselastraße umgeleitet. Die Haltestelle Schellingstraße ist in Richtung Nordbad an die Haltestelle der Tram 27 / 28 in Richtung Sendlinger Tor in der Barer Straße verlegt, die Haltestellen Türkenstraße, Universität, Siegestor und Georgenstraße entfallen.

Die Nachtlinien N40, N41 und N45 werden von Montag, 29. Dezember 2025 bis vsl. Freitag, 2. Januar 2026 zwischen Hohenzollernstraße und Maximiliansplatz umgeleitet. Die Haltestellen Georgenstraße, Siegestor, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

Entlang der Umleitungsstrecke werden die Haltestellen Elisabethplatz (nur in Richtung Münchner Freiheit), Nordendstraße, Schellingstraße, Pinakotheken und Karolinenplatz der Tram 27 / 28 in der Nordendstraße bzw. Barer Straße bedient.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf sowie in der App MVGO.