München erkunden, Wissen sammeln, Heimat erleben: Sarah und Pia von der Abendzeitung testeten die Stadtrallye des MVV und kamen von der turbulenten Innenstadt bis ins schöne Aubing.

08. August 2025 - 12:24 Uhr

Wie jedes Jahr nimmt die Abendzeitung die neuen Touren der MVV-Stadtrallye vorab unter die Lupe – dieses Mal sind Sarah und Pia losgezogen, nach dem Motto: "Mitten in Minga, dann raus nach Aubing!". Hier stehen sie am Startpunkt der Route.

Die bietet seit 2003 überraschende Einblicke in die Geschichte und Architektur Münchens. Mehr als 60.000 Teilnehmer haben das Erfolgskonzept bereits genutzt und sich vor Ort schlau gemacht.

Die Idee des MVV war es, eine kostenlose Freizeittour zu entwickeln, die den Blick für die oft übersehenen Kleinode Münchens schärft.

Meist nutzt man die Öffentlichen im MVV für die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen, oft unter Zeitdruck. Dabei übersieht man, wie schön die Stadt ist. – Antje Heckmann vom MVV-Marketing

Regina Schmidt von hat die diesjährigen Rallye-Strecken wieder liebevoll ausgearbeitet und jede Menge kreative Fragen entworfen.

Vorbei an Münchner Herrscherdomizilen

Die Erkundungstouren entführen 2025 in gegensätzliche Welten. Sarah und Pia, Mitarbeiterinnen der AZ, entdeckten im Zentrum – zwischen Marienplatz und Hofgarten – Herrscherhäuser und Regierungssitze, in denen über viele Jahrhunderte hinweg die Geschicke von Stand und Land entschieden wurden. Hier wird auch heute noch Politik gemacht.

Eine Tänzerfigur am Alten Rathaus – ein Detail mit Schwung aus Münchens Vergangenheit. © Daniel von Loeper

Der weitere Weg führte die Entdeckerinnen in den westlichsten Stadtteil Münchens – ins schöne Aubing. Bereits vor 1.000 Jahren war es als "Ubindum" bekannt. Der Ort birgt viel Geschichte und Geschichten. Beim Spaziergang durch den denkmalgeschützten Ortskern rund um die Sankt-Quirin-Kirche entdeckten die AZ-Mitarbeiterinnen zahlreiche Lösungen auf Rallye-Fragen. Ein willkommenes Kontrastprogramm zum quirligen Münchner Zentrum.

durch das Zentrum der Stadt beginnt am Marienplatz, wo die S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 sowie die U3 und die U6 halten. Das Ende liegt im Hofgarten am Odeonsplatz. Hier kann man in die U3, U4, U5 und U6 steigen.

München erleben: mit der MVV-Stadtrallye durch Geschichte und Zentrum

Sarah und Pia starteten am Alten Rathaus. Hier begegneten sie am Turm der Abbildung des Mönchs, der München seinen Namen gab. Gefragt war zum Beispiel, welchen Beinamen der Ordensmann trägt. Diese und andere knifflige Fragen können immer durch Hinweise vor Ort gelöst werden.

Weiter ging es zum Neuen Rathaus. Der Bau dauerte über 40 Jahre und erfolgte in drei Bauabschnitten. Sarah und Pia mussten nun versuchen, die Grenze zwischen zwei Abschnitten zu erkennen. Gar nicht so leicht.

Umgeben von antiken Götterfiguren, lädt der Brunnenhof der Residenz zum Innehalten ein. © Daniel von Loeper

Nach einigen weiteren Stopps ging es in den Residenz-Komplex. Die Götterfiguren standen hier im Mittelpunkt. Auf welcher Seite des Portals zeigt sich Fortitudo, die für Tapferkeit steht, und welche Tugend trägt die Skulptur auf der anderen Seite? Im Apothekenhof wurde nach dem Namen eines Gelehrten gefragt und welche Wissenschaft er begründete. Wer genau hinschaut, findet die Antwort.

Wer diese und eine Reihe weiterer durchlaufen hat und sich eine verdiente Pause im Hofgarten gönnt, der hat eine spannende Geschichtslektion hinter sich und kann mit viel neuem Wissen aufwarten.

Der Apothekenhof in der Residenz wirkt wie eine eigene kleine Welt für sich, mit klarer Architektur und stiller Eleganz. © Daniel von Loeper

Das idyllische Aubing entdecken: Geheimtipps und historische Highlights im Münchner Westen

Der zweite Teil der führte Sarah und Pia nach Aubing. Start und Ende der dortigen Tour ist die Station der S4. Diese Station ist nicht barrierefrei. Alternativ kann man daher beispielsweise die S6 oder S8 nach Westkreuz nehmen und dann mit dem Bus 157 bis zum Bahnhof fahren.

Seit vielen Jahrzehnten sorgt ein Verein in Aubing mit Einsatzbereitschaft und Gemeinschaftssinn für den Schutz und die Sicherheit des Viertels. Dieses Wappen ziert das vom Verein genutzte Gebäude. Bei der Rallye wird nach dem Vereinsnamen gefragt. © Daniel von Loeper

Im idyllischen Stadtteil Aubing finden sich Zeugnisse der dörflichen Vergangenheit wie alte Bauernhöfe ebenso wie alte Industriebauten aus der vorigen Jahrhundertwende. Heute ist Aubing voller Lebensqualität und vor allem bei Familien als Wohnort beliebt. Die Bewohner schätzen die in der Nähe gelegenen Freizeitmöglichkeiten wie den Langwieder See und den Lußsee, wo der Sommer sich genießen lässt. Wer sich – wie Sarah und Pia – bei der auf die Spuren des "alten Aubings" begibt, kann historische Kirchen und Baudenkmäler kennenlernen. Auch der "Schergenhof" in der Ubostraße oder der Aubinger Wasserturm sind sehenswert.

Die Mariensäule in Aubing prägt mit ihrer starken Ausstrahlung das Ortsbild. © Daniel von Loeper

Eine Station auf der Rallye-Route ist zum Beispiel die Mariensäule, die mit ihrer starken Ausstrahlung das Ortsbild prägt. Sarah und Pia erfuhren hier, dass eine Familie bis heute das Zeichen religiöser Frömmigkeit pflegt.

Wer Lust auf die MVV-Stadtrallye bekommen hat, findet unter die Fragebögen. Dann muss man nur noch einen kaufen und ins urbane und ländliche Abenteuer starten.