Skifahrer aus Raum München stürzt acht Meter tief in Gletscherspalte

Der 28-Jährige blieb unverletzt und konnte selbst einen Notruf absetzen.

Hintertux - Ein 28-jähriger Skifahrer aus dem Raum München hat einen Sturz in eine Gletscherspalte am Hintertuxer Gletscher in Österreich unverletzt überstanden.

Mann setzt Notruf mit Handy ab

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der junge Mann acht Meter tief in die von Schnee bedeckte Spalte gefallen. Er konnte mit dem Handy einen Notruf absetzen. Die Bergrettung barg den Mann per Seilrolle aus seiner misslichen Lage. Der Skifahrer gab an, dass er sich aufgrund der Vielzahl an Spuren sicher gefühlt und die Gefahr eines Spaltensturzes unterschätzt habe.