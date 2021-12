Silvesterkalender 2021: Bis Silvester jeden Tag einen tollen Preis gewinnen. Jetzt Türchen öffnen und mitmachen!

Mit den Preisen von LOTTO Bayern schnell mal reich ins neue Jahr: Viel Glück beim Silvesterkalender der Abendzeitung!

Nehmen Sie Ihr Glück selbst in die Hand!

Das Beste kommt ja oft zum Schluss – wie in dieser letzte Woche des Jahres unser Silvesterkalender: Sieben Türchen haben wir extra für Sie voller toller Preise gepackt. Spendiert hat die Gewinne im Gesamtwert von 3.475 Euro . Wir sagen „Dankeschön!“ und wünschen Ihnen täglich viel Spaß und Glück beim Mitspielen: Kicken Sie einfach auf das Türchen des Tages und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Sie werden staunen, was für Chancen sich Ihnen bieten – mit der ganzen Los-Vielfalt von LOTTO Bayern und mit BayernMILLIONEN. Lassen Sie keine Chance aus und spielen Sie täglich mit – es lohnt sich!

Der Knaller für Silvester: Ein Kalender voller Gewinnchancen

Wenn Sie finden, dass so ein Silvesterkalender voller Los-Knaller und BayernMillionen ein echter Kracher ist, dann nichts wie ab in Ihre LOTTO Annahmestelle: Da können Sie – solange der Vorrat reicht! – aus zwei Motiven Ihren Kalender-Favoriten wählen und nach Ihrer Wahl mit Losen und/oder BayernMILLIONEN bestücken lassen. Den Kalender selbst gibt’s gratis, Sie bezahlen nur die von Ihnen gewünschten LOTTO Bayern-Produkte!

Auf ein Neues: Für 2022 Gesundheit und Glück – und rutschen Sie gut rein! Das wünschen Ihnen die Abendzeitung und LOTTO Bayern.