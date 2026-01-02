AZ-Plus
Silvester-Bilanz: So viel Feier-Müll blieb in den Straßen Münchens liegen

Nach der Feier kommt das Aufräumen: Die Stadt zieht Bilanz zum Müll, den die Feiernden in den Straßen liegen gelassen haben. Und eine erste Analyse zeigt, wie dreckig die Luft wegen der Böllerei war.
Jan Krattiger
Jan Krattiger
Feuerwerksraketen erleuchten in der Silvesternacht 2025/2026 den Himmel über der Innenstadt, in der die beiden Türme der Frauenkirche das Zentrum bilden.
Feuerwerksraketen erleuchten in der Silvesternacht 2025/2026 den Himmel über der Innenstadt, in der die beiden Türme der Frauenkirche das Zentrum bilden.

185 Mitarbeiter des städtischen Baureferats waren zum Teil schon eine halbe Stunde nach dem Countdown unterwegs, um den Müll wegzuräumen, den die Party-Münchner in den Straßen hinterlassen haben. 

Ab 0.30 Uhr ging es los am Friedensengel, damit dort ab drei Uhr die Straßen wieder frei waren für den Verkehr. Ab 6 Uhr ging es dann weiter im umliegenden Straßennetz. So haben die städtischen Müllsammler das ganze Vollanschlussgebiet gereinigt, unter anderem mit Kehrmaschinen, Kippern und Kleintraktoren. 

Silvestermüll: 41 Tonnen in ganz München eingesammelt

Dabei kamen rund 41 Tonnen Silvestermüll zusammen, mit zehn Tonnen fielen davon am meisten im Gebiet der Innenstadt und Schwabing an – davon ausgenommen allerdings die Sperrzone in der Fußgängerzone. Dort dauerten die Reinigungsarbeiten von vier Uhr in der Früh bis mittags.

Silvestermüll am 1. Januar 2025 in Aubing. (Archiv)
Silvestermüll am 1. Januar 2025 in Aubing. (Archiv)

Im Vergleich zum Vorjahr ist es deutlich weniger Müll, da hat die Stadt insgesamt rund 49 Tonnen eingesammelt. 

Seit dem Neujahrstag reinigt die Stadt auch alle öffentlichen Parks und Grünanlagen. Bis alle 1.300 erledigt sind, dauert es aber noch. Den meisten Müll gab es unter anderem im Luitpoldpark, am Olympiaberg, am Neuhofener Berg und im Riemer Park. Auch Königsplatz, Theresienhöhe und Reichenbachbrücke nennt die Stadt.

Feinstaub wegen Böllerei: Weniger als im Vorjahr

Wie jedes Jahr schnellte auch heuer die Feinstaubbelastung in der Luft zum Jahreswechsel in die Höhe. Den höchsten Wert im Stadtgebiet gab es am 1. Januar zwischen 0 und 1 Uhr an der Messstation Landshuter Allee: Der Stundenmittelwert für Feinstaub (PM10) lag da bei 1.458 µg/m³. Am Stachus waren es 796 µg/m³ in dem Zeitraum. 

Die Tagesmittelwerte an den beiden Messstationen lagen im Vergleich zum Vorjahr niedriger: 123 µg/m³ an der Landshuter Allee (143 µg/m³ im Vorjahr) und 102 µg/m³ am Stachus (126 µg/m³ im Vorjahr). 

Hier galt ein Feuerwerksverbot

Wie die Stadt mitteilt, verflüchtigen sich die hohen Feinstaubwerte je nach Wetterlage meist "nach einigen Stunden oder Tagen wieder". Dass der erlaubte Tagesmittelwert von 50 µg/m³ in der Stadt überschritten wird, sei laut Stadt für gewöhnlich nur zum Jahreswechsel festzustellen. 

Ein Feuerwerksverbot galt in der Fußgängerzone zwischen Marienplatz und Stachus und ein Böllerverbot am Viktualienmarkt, neu auch am Tierpark und innerhalb des Mittleren Rings. 

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Frale vor 18 Minuten / Bewertung:

    Unmöglich wie sich die Leute verhalten. Bei mir sah es aus, nicht zu beschreiben. Böllerbatterien einfach alles liegengelassen. Es sah schlimm aus. Stadt hat es heute früh beseitigt.
    Da kamen ja Leute vorbei, hielten mit Auto an ... böllerten und weg waren sie wieder. Natürlich auch einen Tag vor Silvester... so wie am 1.1.2026 3:00 Uhr. Alles Jugendliche.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
