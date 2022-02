Siko 2022 in München: Teilnehmer, Demos, Termin und Ort

Vom 18. bis 20. Februar 2022 findet in München die 58. Sicherheitskonferenz statt: Wer sind die Teilnehmer? Was werden die Themen? Gibt es Demos? Die wichtigsten Infos zur Siko im Überblick.

München - Die Siko 2022 beginnt am Freitag, 18. Februar in München. Im Folgenden erklärt die AZ, wer die Teilnehmer sind, welche Themen auf der Agenda stehen – und mit welchen Sperrungen und sonstigen Beeinträchtigungen Münchner Sie während der Sicherheitskonferenz 2022 rechnen müssen.

Sicherheitskonferenz 2022 in München: Datum und Ort

Zwischen dem 18. und 20. Februar 2022 wird im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz in der Münchner Altstadt getagt. Dort residieren und besprechen sich Staats- und Regierungschefs sowie Minister seit Jahren in verschiedenen Runden, weil das Hotel neben riesigen Zimmern auch entsprechende Tagungsräumlichkeiten bietet. Alles an einem Platz ist die Devise der – in Englisch – Munich Security Conference (MSC).

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als das wichtigste internationale Forum für Sicherheit und Außenpolitik mit hochrangigen Politikern und weiteren Teilnehmern aus aller Welt.

Wer sind die Teilnehmer der Siko 2022?

An der 58. Münchner Sicherheitskonferenz werden viele der wichtigsten Entscheidungsträger der Welt teilnehmen, darunter mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, 100 Minister sowie die Chefs der wichtigsten internationalen Organisationen wie der UN, NATO und EU.

Eröffnet wird die Konferenz von UN-Generalsekretär António Guterres.

Die Delegation der Bundesregierung wird von Bundeskanzler Olaf Scholz angeführt. Die USA werden erneut mit einer besonders hochrangigen Delegation, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern n der Regierung und des Kongresses, anwesend sein, darunter auch US-Vize-Präsidentin Kamala Harris. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden ebenfalls in München erwartet.

Russische Vertreter bleiben der Sicherheitskonferenz 2022 fern

Aufgrund der diplomatischen Spannungen im Ukraine-Konflikt bleibt Russland dieses Jahr der Münchner Sicherheitskonferenz fern. Aus "verschiedenen Gründen" würden keine Vertreter der russischen Regierung teilnehmen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch in Moskau.

Neben den offiziellen Delegationen wurden auch wichtige Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft zur Siko eingeladen, darunter Leitende bedeutender NGOs und Think Tanks sowie Vordenker aus Wissenschaft, Medien und Wirtschaft.

Vorsitz der Sicherheitskonferenz hat der ehemalige Botschafter Wolfgang Ischinger.

Das ist das Corona-Konzept bei der Münchner Sicherheitskonferenz

Zwar wird die 58. Siko 2022, im Vergleich zu 2021, wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt, aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage wird es, im Vergleich zu vorherigen Veranstaltungen, aber ein umfassendes Schutzkonzept mit strengsten Hygienemaßnahmen geben.

Um die aktuell gültigen Corona-Maßnahmen einzuhalten, wurde die Größe des Sicherheitskonferenz massiv reduziert. So werden bei der Siko 2022 die Anzahl der Teilnehmenden, Veranstaltungen, Orte und Delegationsgrößen um zwei Drittel verringert. Der Zugang zur Veranstaltung setzt umfassende Impfanforderungen, tägliche Testungen und eine strenge Maskenpflicht voraus. Erstmals werden hybride Formate die Sicherheitskonferenz in München ergänzen.

Welche Themen werden bei der Sicherheitskonferenz 2022 behandelt?

Die Themen des Hauptprogramms umfassen unter anderem die globalen Herausforderungen wie die Pandemie und die Klimakrise, den Schutz der Demokratie, die Regulierung von Technologien sowie regionale Herausforderungen wie die Wiederbelebung des transatlantischen Bündnisses, die wachsenden Spannungen in Osteuropa und die Lage in einigen der dramatischsten Konfliktzonen der Welt. Der letzte Tag der Konferenz ist der Europäischen Union und der Frage gewidmet, wie sie zur Bewältigung all dieser Herausforderungen beitragen kann (und muss).

Großer Polizeieinsatz: Die Sperrzone bei der Siko 2022

Die Polizei wird während der Siko mit rund 3.500 Beamten im Einsatz sein. Die Münchner Polizei wird von Beamten aus ganz Bayern sowie Sachsen-Anhalt, Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unterstützt. Auch die Bundespolizei wird während der Sicherheitskonferenz mit rund 300 Beamten vor Ort sein. Bei ihnen liegt der Fokus auf den Bahnhöfen sowie S- und U-Bahn-Stationen.

Von Freitag, 18. Februar 2022 (6 Uhr), bis Sonntag, 20. Februar 2022 (15 Uhr), gilt der Sicherheitsbereich rund um das Hotel Bayerischer Hof. In diesem Zeitraum haben nur Personen mit spezieller Akkreditierung oder berechtigtem Interesse Zutritt zu diesem Areal.

Der Sicherheitsbereich umfasst folgende Straßen: Promenadeplatz – Kardinal-Faulhaber-Straße – Karmeliterstraße – Hartmann-Straße, sowie Teile der Pacellistraße, Prannerstraße und Maffeistraße.

Infolge der Sperrung des Promenadeplatzes ab Freitagmorgen (6 Uhr) muss auch die Straßenbahn zwischen Karlsplatz und Maxmonument eingestellt und über den Sendlinger-Tor-Platz umgeleitet werden.

Sicherheitskonferenz 2022: Sperrungen, Umleitungen und Parkplätze

In und um den Bereich der Sicherheitszone am Hotel Bayerischer Hof ist eine absolute Haltverbotszone, das steht auch auf den Schildern, die dort angebracht sind. Am Wochenende wird es weitere Halteverbotszonen geben, auch wegen der Demonstrationen. Die Polizei hat angekündigt, widerrechtlich geparkte Autos konsequent abzuschleppen. Auch außerhalb der Innenstadt drohen Halteverbotszonen. Autofahrer sollten sich also genau umschauen, bevor sie ihren Wagen parken. Die Tram der Linie 19 wird umgeleitet zwischen Hauptbahnhof und Maxmonument, die Tram 21 zwischen Stachus und Max-Weber-Platz.

Um die Gäste der Sicherheitskonferenz nach dem Eintreffen am Flughafen in die Stadt zu bringen, plant die Polizei auch kurzfristige Sperrungen während der Transferfahrten. Den Münchner Autofahrern bleibt dann nichts anderes übrig als zu warten, bis der Tross mit Blaulicht und Polizeischutz vorbeigefahren ist. Erst dann geht es weiter. Die Münchner Polizei verspricht aber, "das Spannungsfeld zwischen der Mobilität der Bevölkerung und der Sicherheit der vereinzelten schutzbedürftigen Konferenzteilnehmer mit Augenmaß zu behandeln".

Auch beim Flugverkehrs gibt es während der Siko massive Einschränkungen. Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde für den Zeitraum von Freitagmorgen (7 Uhr) bis Sonntagabend (19 Uhr) eine Beschränkung des Flugverkehrs über der Münchner Innenstadt erlassen. Auch Drohnen sind von dieser Regelung betroffen. Eventuelle Ausnahmegenehmigungen seien laut Polizei ungültig.

Die Münchner können sich während der Sicherheitskonferenz über die einheitliche Bürgernummer 115 oder bei der Polizei unter der 110 informieren.

Siko 2022: Geplante Proteste und Demos

Am Freitag und am Samstag finden zahlreiche Veranstaltungen sowie eine Vielzahl von stationären und sich fortbewegenden Versammlungen in der Innenstadt statt. Hierbei ist mit Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich zu rechnen.

Die Versammlung am Samstag, 19.02.2022, beginnt mit der Auftaktkundgebung um 13.00 Uhr am Karlsplatz/Stachus. Die daran anschließende sich fortbewegende Versammlung findet bis ca. 15.00 Uhr statt. Die Schlusskundgebung ist ab 15.00 Uhr am Marienplatz vorgesehen.

Folgende Route ist geplant: Karlsplatz, Lenbachplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Brienner Straße, Odeonsplatz, Residenzstraße, Dienerstraße, Marienplatz.

Durch die Fußgängerzone entlang der Neuhauser Straße und Kaufingerstraße ist eine geplant.

Zum Thema Proteste hat die AZ mit Claus Schreer vom Bündnis gegen Krieg und Rassismus gesprochen, der seit vielen Jahren Aktionen gegen die Siko mitorganisiert

Die Siko 2022 in den Sozialen Medien

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist auch in den Sozialen Medien aktiv. Unter @MunSecConf gibt es Informationen rund um die Siko bei Twitter, Facebook, Instagram und bei YouTube.

Zusätzlich zum Programm auf der MSC Conferencing Platform und werden ausgewählte Panels und Pressekonferenzen auf den MSC-Kanälen bei Twitter, Facebook und YouTube übertragen.