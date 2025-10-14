Signiertes "Papst-Motorrad" wird in München versteigert

Bei einer Auktion in München kommt ein nahezu himmlisches Motorrad unter den Hammer.

Papst Leo XIV. hatte das Motorrad im September in Rom in Empfang genommen.

In München wird ein von Papst Leo XIV. signiertes Motorrad versteigert. Den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge hat der Pontifex es im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen.

Der neue Papst hinterließ auf dem Motorrad seine Signatur. © Felix Hörhager/dpa

zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand.

"Jesus Biker" brachten weißes Motorrad nach Rom

Eine Gruppe von "Jesus Bikern" hatten das weiße Motorrad von BMW, das vom päpstlichen Papamobil inspiriert sein soll, auf einer dreitägigen Reise von Schaafheim in Südhessen bis auf den Petersplatz in Rom gefahren.

Kostenpunkt: bis 60.000 Euro - Erlös wird gespendet

Nun soll es an diesem Samstag (18. Oktober) für zwischen 40.000 und 60.000 Euro unter den Hammer kommen. Der Erlös soll nach Angaben auf der Homepage des Auktionshauses den Päpstlichen Missionswerken in Österreich zugutekommen und an Kinder in Madagaskar gehen.