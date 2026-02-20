Stammstrecke: S-Bahn-Verkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof unterbrochen

Pendlerinnen und Pendler in München brauchen am Freitagnachmittag starke Nerven: Wegen einer Signalstörung ist die S-Bahn-Stammstrecke aktuell gesperrt. Es kommt zu Umleitungen, Verspätungen und Teilausfällen.

"Auf ins Wochenende", denken sich bestimmt einge Pendlerinnen und Pendler am Freitagnachmittag – und stehen vor einer Geduldsprobe. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind zwischen Pasing und Ostbahnhof derzeit keine Zugfahrten auf der Stammstrecke möglich. Grund ist eine kurzfristige Reparatur an einem Signal. Fahrgäste müssen mit Verspätungen von etwa 15 bis 20 Minuten sowie einzelnen Teilausfällen rechnen. Züge werden umgeleitet oder enden vorzeitig.

Diese S-Bahn-Linien sind betroffen

S1 (Freising/Flughafen – Leuchtenbergring) : Die Züge fahren derzeit nur zwischen Moosach und Freising beziehungsweise Flughafen. Ab Neufahrn besteht weiterhin ein 40-Minuten-Takt mit abwechselnden Fahrten nach Freising und zum Flughafen.

S2 (Petershausen/Altomünster – Erding): Die Linie ist geteilt und verkehrt nur noch zwischen Petershausen beziehungsweise Altomünster und Heimeranplatz (Gleis 11) sowie zwischen Erding und Ostbahnhof.

S3 (Mammendorf – Holzkirchen): Die S3 fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Holzkirchen und Ostbahnhof.

S4 (Geltendorf – Trudering): Die Züge verkehren lediglich zwischen Geltendorf und Pasing.

S5 (Kreuzstraße – Pasing): Aktuell ist die S5 nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof unterwegs.

S6 (Tutzing – Ebersberg): Diese Linie fährt regulär auf dem gesamten Laufweg durch die Stammstrecke mit allen planmäßigen Halten.

S7 (Wolfratshausen – Hauptbahnhof Gleis 36): Die S7 verkehrt planmäßig zwischen Wolfratshausen und dem Hauptbahnhof auf Gleis 36.

S8 (Herrsching – Flughafen): Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten.

Alternativen zwischen Pasing und Ostbahnhof

Alternativ können Fahrgäste auf die Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20 und 21 ausweichen. Zusätzlich stehen die U5 sowie die Buslinien 57 und 130/157 als Alternativen zur Verfügung.

Fahrgäste sollten sich wegen möglicher Beeinträchtigungen bei den alternativen Reisemöglichkeiten auf informieren. Außerdem ist es wichtig, die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu beachten, da es kurzfristig zu Gleisänderungen kommen kann. DB-Fahrscheine werden während der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG – also in U-Bahn, Bus und Tram – anerkannt.