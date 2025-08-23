Täglich zehn Kilometer zu Fuß durch München: Der legendäre Stadtflaneur hat als "Blasius" 6000 Kolumnen für die AZ geschrieben. Am Samstag hätte er Geburtstag.

Vorn im roten Rolli mit Hosenträgern der Stadtflaneur mit seinem wachen, scharfen Blick, mit dem er über 40 Jahre München und die Münchner beobachtet und beschrieben hat. Im Hintergrund all das, was Sigi Sommer wichtig war: von Kastanienblättern (als Symbol für den Augustinerkeller-Biergarten) bis zum Schriftsteller Bertolt Brecht, mit dem er befreundet war.

So hat der Münchner Kunstmaler Wolfgang M. Prinz (der reihenweise prominente Gesichter malt) 1992 den bekanntesten aller Kolumnisten der Abendzeitung in Öl auf Leinwand gemalt.

Hinten der echte Sigi Sommer, vorn sein Porträt. Der AZ-Kolumnist hat sich 1992 in seinem Büro in der Wurzerstraße vom Kunstmaler Wolfgang F. Prinz malen lassen. © Wolfgang F. Prinz

6000 Blasius-Kolumnen für die AZ

Sigi Sommer hat als "Blasius, der Spaziergänger“ von 1949 bis 1987 rund 6000 amüsante Blasius-Kolumnen über das Münchner Alltagsleben, die "Sossaiäti“ und die Welt der kleinen Leute für die AZ geschrieben. "Tag für Tag, bei jedem Wetter, legte er bei seinen Spaziergängen an die zehn Kilometer zurück“, so hat sich Karl Stankiewitz (auch eine AZ-Legende) mal an ihn erinnert, "das hätte ihn im Laufe der Jahrzehnte zweimal um die Erde geführt, wenn er den Dunstkreis des Doms am Liebfrauenplatz nicht gar so ungern verlassen hätte.“

Ein Prosit für den Münchner im Himmel

Sigi Sommer starb 1996 mit 81 Jahren. Diesen Samstag wäre er 111 geworden. Ein Augustiner auf Dich, Münchner im Himmel.