Sexueller Übergriff in Münchner Promi-Club P1

Ein 54-Jähriger soll einer jungen Frau im P1 mehrmals an den Hintern gefasst haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen.

Eine 25 Jahre alte Frau aus Hannover hat in der Nacht auf Montag im Club "P1" in der Münchner Prinzregentenstraße gefeiert. Gegen 1.30 Uhr soll ihr ein anderer Gast, ein 54 Jahre alter Tourist, mehrmals gegen den Willen an das Gesäß gefasst haben. Trotz der Aufforderung, er solle sie in Ruhe lassen und sie nicht mehr belästigen, machte der Mann weiter und fasste der 25-Jährigen erneut in den Intimbereich.

Die Frau aus Hannover verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst der Diskothek, welcher anschließend die Polizei verständigte. Der 54-Jährige wurde vor Ort von Polizisten vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.