Sexueller Übergriff in Münchner Bar: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Münchner soll einer 34-Jährigen im "Barschwein" in Schwabing an den Po gefasst haben. Gegen den 28-Jährigen wird wegen eines Sexualdelikts ermittelt.

Nach einem sexuellen Übergriff in einer Schwabinger Bar nehmen Polizisten einen Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Eine 34 Jahre alte Frau aus München feierte am Sonntag bis frühmorgens in dem Lokal "Barschwein" in der Franzstraße in Schwabing. Kurz nach 4 Uhr morgens ging sie auf die Toilette.

Als sie wenig später aus dem Toilettenbereich kam, wurde ein weiterer Gast der Bar zudringlich. Der 28-Jährige soll nach Polizeiangaben die Frau an den Po gefasst haben. Die 34-Jährige erzählte ihren Freunden von dem Vorfall.

Polizeistreife nimmt Verdächtigen fest

Ihre Begleiter verständigten daraufhin den Notruf der Polizei. Eine Streife konnte alle Beteiligten noch in der Bar antreffen. Der 28-Jährige wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.