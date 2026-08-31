AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Sexueller Übergriff in Münchner Bar: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Sexueller Übergriff in Münchner Bar: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Münchner soll einer 34-Jährigen im "Barschwein" in Schwabing an den Po gefasst haben. Gegen den 28-Jährigen wird wegen eines Sexualdelikts ermittelt.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Nach einem sexuellen Übergriff in einer Schwabinger Bar nehmen Polizisten einen Verdächtigen fest. (Symbolbild)
Nach einem sexuellen Übergriff in einer Schwabinger Bar nehmen Polizisten einen Verdächtigen fest. (Symbolbild) © Marcus Brandt

Eine 34 Jahre alte Frau aus München feierte am Sonntag bis frühmorgens in dem Lokal "Barschwein" in der Franzstraße in Schwabing. Kurz nach 4 Uhr morgens ging sie auf die Toilette.

Als sie wenig später aus dem Toilettenbereich kam, wurde ein weiterer Gast der Bar zudringlich. Der 28-Jährige soll nach Polizeiangaben die Frau an den Po gefasst haben. Die 34-Jährige erzählte ihren Freunden von dem Vorfall.

Polizeistreife nimmt Verdächtigen fest

Ihre Begleiter verständigten daraufhin den Notruf der Polizei. Eine Streife konnte alle Beteiligten noch in der Bar antreffen. Der 28-Jährige wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.