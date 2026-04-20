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Sexuelle Belästigung in Münchner Club: Grapscher ruft selbst die Polizei

Ein Mann hat in der Münchner Disco "Neuraum" einer jungen Frau an den Hintern gefasst. Die 18-Jährige reagierte mit einem Faustschlag ins Gesicht des 21-Jährigen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen beide Personen. 
Ralph Hub
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Die Polizei ermittet nach einem sexuellen Überfriff in einer Münchner Disco gegen einen Mann und eine Frau. (Symbolbild)
Die Polizei ermittet nach einem sexuellen Überfriff in einer Münchner Disco gegen einen Mann und eine Frau. (Symbolbild) © Marcus Brandt

Eine 18-Jährige aus München hat nach Informationen der Polizei am frühen Sonntagmorgen im Club "Neuraum" einen 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann aus der Nähe von Fürstenfeldbruck soll der jungen Frau nach Polizeiangaben zuvor an den Hintern gefasst haben. Der mutmaßliche Grapscher rief anschließend selbst die Polizei.

Faustschlag als Notwehrreaktion?

Als eine Polizeistreife in der Disco in der Münchner Ludwigsvorstadt eintraf, waren sowohl die Frau als auch der Mann noch anwesend. Der 21-Jährige zeigte die Frau wegen Körperverletzung an. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, ob der Schlag der 18-Jährigen durch die Situation und eine daraus resultierende Notwehrreaktion gerechtfertigt war. Auch der 21-Jährige wurde angezeigt. Gegen ihn wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Beide beteiligten Personen befinden sich weiterhin auf freiem Fuß.

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1 Kommentar
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  • Witwe Bolte vor 44 Minuten / Bewertung:

    In einem Club an den Hintern gefasst......
    Das war zu meinen Disco-Zeiten in München ganz normal, keine Frau hat sich darüber aufgeregt, eher noch gelacht. Deswegen Polizei rufen: undenkbar, die hätten sich doch nur darüber amüsiert. Kameras und Security waren auch unbekannt.
    Wie hat meine Generation solche freizügigen Zeiten ohne jahrelange Psychotherapie bloß überstanden?

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