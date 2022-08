Seniorenvertretung München: Die Wahl ist ausgezählt

Die neue Vertretung der älteren Münchner ist gewählt – die Ergebnisse sind jetzt einsehbar.

Die 182 neuen Seniorenvertreter mit dem 30-köpfigen Seniorenbeirat treten ihr Amt am 26. September an. (Symbolbild)

München - Rund 350.000 Münchnerinnen und Münchner ab 60 waren am 26. Juni aufgerufen, die 12. Seniorenvertretung der Stadt München zu wählen. Gut 17,7 Prozent der Wahlberechtigten haben sich an der Briefwahl beteiligt.

Das sind die Aufgaben der Seniorenvertretung München

In seiner Sitzung am 1. August hat der Wahlausschuss jetzt das Endergebnis festgestellt, das unter nachzulesen ist. Aus der Seniorenvertretung geht der Seniorenbeirat, das Beratungs- und Beschlussorgan der Seniorenvertretung, hervor. Er setzt sich aus den Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl jedes Stadtbezirks zusammen, hat bis zu sechs zusätzliche ausländische Mitglieder und wirkt in Gremien der Politik und Verwaltung mit. Er beschäftigt sich mit Gesundheits-, Pflege- und Rentenpolitik, betrachtet Themen wie Sicherheit und Wohnen aus dem Blickwinkel der älteren Bevölkerung.

Die 182 neuen Seniorenvertreter mit dem 30-köpfigen Seniorenbeirat treten ihr Amt am 26. September an und wählen in dieser konstituierenden Sitzung ihren Vorstand.