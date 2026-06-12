Senior trickst Betrüger aus – Festnahme nach Schockanruf

Ein über 80-Jähriger soll eine hohe Kaution zahlen, damit sein Enkel freikommt. Doch der Senior erkennt den Betrug und hilft der Polizei.

Ein Senior hat einen Schockanrufbetrüger ausgetrickst und zu dessen Festnahme beigetragen. Wie die Polizei mitteilte, erreichte den über 80-Jährigen aus München am Donnerstag der Anruf eines Betrügers. Dieser habe sich als die Staatsanwaltschaft ausgegeben und eine hohe Kaution verlangt, denn der Enkel des Senioren hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Der Senior erkannte laut Polizei aber den Betrugsversuch und täuschte dem Anrufer vor, er könnte ihm 10.000 Euro und 30 bis 40 Goldmünzen übergeben. Gegen Abend sei der 32-jährige Abholer bei der vermeintlichen Übergabe festgenommen worden.