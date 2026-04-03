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Senior rammt Polizeiauto in München – zwei Beamte verletzt

Blaulicht, Martinshorn – und plötzlich kracht es: Zwei Polizisten werden verletzt. Was hinter dem Unfall steckt.
AZ/ dpa |
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Die Beamten waren mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs. (Symbolbild)
Die Beamten waren mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Ein Streifenwagen ist in München bei einer Einsatzfahrt mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach war die Polizeistreife mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs, als ein 77-Jähriger von einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

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