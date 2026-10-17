Wie haben unsere Ahnen gelebt? Aus winzigen Glasscherben, Knochenresten oder Goldfäden setzen Restauratorinnen der Archäologischen Staatssammlung in München die Vergangenheit neu zusammen. Diesen Sonntag (18.10.) darf man ihnen dabei in den Werkstätten im Lehel über die Schulter schauen.

„Glas ist für mich das ästhetischste Material“, sagt Restauratorin Constanze Schaaff. Sie setzt 500 Jahre alte zerbrochene Trinkgläser zusammen, die einst in der Ratstrinkstube standen.

Das muss man sich mal vorstellen, da hat also der Wirt der Ratstrinkstube am Marienplatz kistenweise waldgrünfarbene Weingläser seines Wirte-Vorgängers quasi hinterm Haus entsorgt. Zack und raus. Und dann? Tauchen diese Gläser fast ein halbes Jahrtausend später bei einer Erdgrabung am Marienhof wieder auf. Nicht heil in ihrer ganzen Pracht leider, sondern als riesengroßer Haufen grünschimmernder und perlmuttfarbener Scherben.

Hauchdünne Scherben: Wie Münchens Restauratorinnen vergessene Schätze retten

"Sind die nicht bezaubernd schön?", fragt Constanze Schaaff und schaut dabei auf Hunderte dieser hauchdünnen Scherben, die sie auf ihrem Arbeitstisch im Lehel auf Tabletts sortiert hat. Seit einigen Jahren puzzelt die Restauratorin der Archäologischen Staatssammlung in der Werkstätte an der Oettingenstraße 15 daran, die Scherben und Scherbchen einzelnen Gläsern zuzuordnen. So kann sie sichtbar machen, was Handwerkskunst schon im 16. Jahrhundert vermochte. Und: Wie die betuchten Münchner, die damals in der feinen Weingaststätte in einem Eckhaus an der Dienerstraße ein- und ausgingen, lebten, tranken, im Genuss schwelgten.

Klämmerchen, Pinzetten und Kunstharz

Man kann es kaum glauben, aber an die 30 Gläser sind es schon, die die Glas- und Metallspezialistin mit Miniaturklämmerchen, Pinzetten und Kunstharz zusammengesetzt hat: hauchdünne Kelchgläser, gestauchte und birnenförmige Hohlgläser, Nuppenbecher und zierliche Glasdeckelchen. "Immer, wenn eines fertig ist und da steht wie damals", sagt sie, "dann spüre ich ein Glücksgefühl."

Catharina Blänsdorf, promovierte Restauratorin, leitet die Restaurierungsateliers der Archäologischen Staatssammlung. © Daniel von Loeper

1000 archäologische Fundstücke pro Jahr

Diesen Sonntag ist der "Europäische Tag der Restaurierung" – und der eröffnet Interessierten nun eine spannende Möglichkeit: Man kann von 11 bis 17 Uhr im Atelier- und Werkstättengebäude Constanze Schaaff und all ihren Kollegen beim Arbeiten über die Schulter schauen – beim Tag der offenen Tür.

Wie aus einer Zeitkapsel: "Das ist oft sehr berührend"

Ein Dutzend Restauratorinnen und Restauratoren der Archäologischen Staatssammlung arbeitet dort im Erdgeschoss. Sie restaurieren und konservieren jedes Jahr bis zu 1000 archäologische Fundstücke überwiegend aus Bayern. Die bestehen aus Eisen, Bronze, Keramik, Glas, Holz, Leder, Textil oder Stein. Die Bandbreite geht von steinzeitlichen Werkzeugen über keltische Münzen und Grabbeigaben aus der Völkerwanderungszeit bis zu Kunststoffen aus dem frühen 20. Jahrhundert. "Manches, wie Kämme, Porzellan oder Kinderspielzeug wurde in Bombentrichtern verschüttet und taucht heute wieder auf", sagt Catharina Blänsdorf, die die Restauratorenwerkstatt seit 2019 leitet. "Das ist oft sehr berührend, weil die Dinge wie aus einer Zeitkapsel vor dir liegen."

Veronika Mayr kümmert sich darum, dass archäologische Funde so erstversorgt und gelagert werden, dass sie nicht weiter verfallen. © Daniel von Loeper

Bruchstücke von Gürtelschnallen, Kämmchen aus Knochen

Längst nicht alles wandert irgendwann in eine Ausstellung (in der Archäologischen Staatssammlung sind aktuell rund 15.000 Artefakte ausgestellt). "Bei vielen Funden machen wir erst mal nur eine Notversorgung, damit sie nicht verfallen", sagt die Atelier-Leiterin.

Dafür ist beispielsweise Veronika Mayr zuständig. Zahllose Einzelteile hat sie vor sich auf dem Tisch, darunter Perlen, Bruchstücke von Gürtelschnallen, korrodiertes Eisenwerkzeug oder Kämmchen aus Knochen. "Einiges reinige ich mit Wasser und Ethanol", erzählt sie, "manche Funde kann ich auch fein sandstrahlen." Dann fixiert sie die Stücke und schweißt sie, mit einer Inventarnummer beschriftet, unter einer transparenten Folie auf Museumskarton ein.

"In München schon alles umgegraben? Stimmt nicht"

Die Masse der archäologischen Funde, die erhalten werden müssen, ist riesig: Rund 20 Millionen Einzelteile oder Objektgruppen lagern in den Depots der Archäologischen Staatssammlung. Und immer wieder kommen neue Funde dazu. Etwa wenn für Neubauten ein Acker umgegraben wird und dabei ein archäologischer Schatz auftaucht – wie 2023 am Lerchenauer Feld in Feldmoching, wo Reste einer 2300 Jahre alten keltischen Großsiedlung zutage kamen. "Man denkt, in München sei alles umgegraben und nichts mehr zu entdecken", sagt die Werkstattchefin, "aber das stimmt nicht."

Restaurator Peter Albert, hier am Rasterelektronenmikroskop, wo funde untersucht werden. © Daniel von Loeper

In Todtenweis-Sand im Landkreis Aichach-Friedberg sind 13 Urnen aus der römischen Kaiserzeit aufgetaucht. Eine davon, im Block geborgen und zum Schutz rundherum eingegipst, hat gerade die Restauratorin Saskia Betz auf ihrem Tisch. Vorsichtig wird sie Knochenreste, ein Eisenbeil und ein Messerchen freilegen – Funde, die Rückschlüsse erlauben auf das Leben des bestatteten Menschen.

Die Restauratorin Saskia Betz legt hier das Innere einer römischen Urne frei. Auch ein Eisenbeil und ein Messerchen wurden mitbestattet. © Daniel von Loeper

20 Gramm Goldschmuck, zufällig aufgetaucht

Aber auch ein bemerkenswerter Goldfund aus der Zeit um 1200 vor Christus hat Saskia Betz lange beschäftigt. Auf zwei Quadratmetern in einem Waldstück bei Aschau im Chiemgau waren im Boden durch Zufall Goldanhängerchen mit Ösen gefunden worden und zu Miniatur-Spiralen gedrehte Goldfäden, die wohl mal den Stoff eines Kleides durchwirkt haben.

"Etwa 20 Gramm Gold, ein Hauch von nichts, aber wunderschön", sagt die Restauratorin. Die Goldfäden seien durchschnitten gewesen. Und sie habe sich gefragt, ob die Frau ihr Kleid selbst zerschnitten und die Goldteilchen vergraben hat. Oder hat sie alles in einem Beutel zusammengerafft und auf der Flucht verloren? Oder haben Räuber den Beutel geraubt und versteckt?

Mit großer Ehrfurcht restauriert Restauratorin Saskia Betz

"Über die Fundstücke geht einem beim Arbeiten viel durch den Kopf", sagt Saskia Betz. Hier zum Beispiel auch die Frage, wie Handwerker es vor über 3000 Jahren geschafft haben, so unfassbar fein zu arbeiten. "Ohne Sehhilfe, ohne Mikroskop, ohne elektrisches Licht! Ich habe", sagt sie, "diesen Goldfund mit großer Ehrfurcht restauriert."

Am Sonntag (18.10.) ist in den Restaurierungswerkstätten der Archäologischen Staatssammlung an der Oettingenstraße 15 Tag der offenen Tür. © Irene Kleber

Sonderausstellung über Funde in München

Das winzige Gold liegt nun in Schächtelchen verpackt im Depot. Man kann diesen Fund nur auf wandhohen Bildern in der Restaurierungswerkstätte bewundern. Anders ist es bei den Ratstrinkstube-Gläsern, die wirklich bezaubernd schön sind. Schon einmal, 2018, waren erste restaurierte Stücke im Rathaus am Marienplatz ausgestellt. Bald soll eine größere Zahl zu bestaunen sein – in einer Sonderausstellung zur Archäologie in München, die die Archäologische Staatssammlung für voraussichtlich 2028 plant. Bis dahin wird Constanze Schaaff aus dem Glasbruch noch ein paar Überraschungsstücke zusammenpuzzeln.

Sonntag (18.10.), 11-17 Uhr, Oettingenstraße 15. Neben den Restauratorenateliers der Archäologischen Staatssammlung im Erdgeschoss sind auch die Werkstätten des Bayerischen Nationalmuseums im ersten Stock und die der TUM (Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft) im zweiten Stock geöffnet.