Was sich der OB zuletzt gegönnt hat, wann er endlich seinen Verlobten heiraten will und wie es um die Kinderplanung steht: Dominik Krause gibt seltene Einblicke in sein Privatleben.

Dominik Krause ist keiner, der sein Privatleben in den Vordergrund rückt. Klar, dass er in Giesing wohnt, ist bekannt. Gelegentlich taucht auch sein Verlobter Sebastian Müller als Begleitung bei einem öffentlichen Termin auf. 2024 haben die beiden für die Abendzeitung einmal eine Ausnahme gemacht, und ausführlich über ihre Liebe gesprochen (und das erste Mal überhaupt öffentlich über ihre Hochzeitspläne).

Mal was gönnen? Dominik Krause entscheidet sich für einen Thermomix

Insgesamt aber ist Krause einer, der lieber über seine Arbeit spricht, über die Politik und seine Ideen für die Stadt. Doch auf dem roten AZ-Sofa im Deutschen Theater gibt er im Gespräch auch ein paar seltene Einblicke in sein Privatleben.

Dominik Krause auf dem roten Sofa der AZ. © Bernd Wackerbauer

So viel habe sich, seit er OB ist, privat gar nicht so viel verändert, sagt Krause. Er werde halt auf der Straße und in der U-Bahn viel angesprochen. Dann erzählt er aber auch noch, dass er kürzlich bei einem Geburtstag in der Geyerwally war, jener alternativ-runtergerockten Boazn in einem Abbruchhaus im Glockenbachviertel, in der man am Tresen samstagnachts nicht zwingend die Großkopferten der Stadt erwartet.

Auf die Frage, was er sich denn nun so leiste, jetzt, da er für einen Mann Mitte 30 sehr viel Geld verdient, antwortet Krause, er habe sich kürzlich einen Thermomix gegönnt. Er backe am Wochenende manchmal zur Entspannung. Ansonsten habe er aber gar keine Zeit, "Geld auf den Kopf zu hauen".

Krause und sein Verlobter Sebastian Müller beim CSD 2026. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Überhaupt scheint zuletzt fürs Privatleben sehr wenig Zeit gewesen zu sein. Denn auch auf seine Hochzeitspläne angesprochen – Krause ist seit Jahren mit seinem Partner Sebastian Müller verlobt – antwortet der OB: "Sobald der Kalender es zulässt." Bisher habe man keinen Termin gefunden.

Der passende Ort für seine Hochzeit? Was Krause schon mal ausschließt

Immerhin: Nächstes, spätestens übernächstes Jahr soll es so weit sein. Ein pompöses, öffentlichkeitswirksames Ereignis dürfte es aber nicht werden. Party im Rathaus? Da winkt Krause ab. "Für mich ist eine Hochzeit etwas Privates", sagt er. "Das wird nicht im Rathaus sein. Aber wir werden mit Freunden und Familie feiern."

Ein Bild, das im März durch die Republik ging: Dominik Krause küsst am Abend seiner erfolgreichen Stichwahl seinen Verlobten auf der Bühne bei der Grünen-Wahlparty in der Muffathalle. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber



Vor mehr als zehn Jahren, als ganz junger Mann, hat Krause in der AZ auch mal davon gesprochen, Kinder zu wollen. Daran habe sich grundsätzlich nichts geändert, sagt er auf dem AZ-Sofa. Aber: "Im letzten halben Jahr habe ich mir über viele andere Fragen mehr Gedanken gemacht."