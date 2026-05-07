Seltene Abfertigung am Zoll: Ein Millionen teurer Dino-Schädel unterwegs von Garching nach China

Das 65 Millionen Jahre alte Fossil ist eine Leihgabe für eine Ausstellung in einem Naturkundemuseum in China.

So sieht ein versteinerter Triceratops-Schädel aus, der jetzt auf dem Weg ist von Garching nach China. (Symbolbild)

Das kommt selten vor und ist darum auch dem Zollamt Garching-Hochbrück eine Meldung wert: Das hat nämlich jüngst eine ganz besondere Abfertigung abgewickelt, nämlich einen 65 Millionen Jahre alten Dinosaurier-Schädel.

Der Schädel stammt von einem Triceratops (Dreihorn) und ist nun auf dem Weg in Richtung China, wo er als Leihgabe in einer Ausstellung eines bedeutenden Naturkundemuseums ausgestellt wird.

Laut Zoll hat der Schädel einen "geschätzten Millionenwert" und muss auch ganz besondere Vorschriften einhalten. Wegen seines "Alters, seines wissenschaftlichen Wertes und seines hohen Marktwertes" unterliege der Schädel den besonderen Vorschriften zum Schutz von Kulturgut. Dafür gibt es eine besondere Genehmigung, die vorgelegt werden muss.

Millionen wert: Dino-Schädel von Garching unterwegs nach China

Das kommt dann wohl eher selten vor: Die Zöllner haben den Dino-Schädel mit den eingereichten Unterlagen abgeglichen und die Genehmigung kontrolliert. Dann hat der Triceratops-Schädel seinen weiten Weg in Angriff genommen.

Der Schädel des Dinos ist in etwa zwei Meter lang, die Tiere wurden insgesamt bis zu neun Meter lang und sechs bis zwölf Tonnen schwer. Der Kopf ist geprägt durch einen großen, knöchernen Nackenschild und die namensgebenden drei Hörner – zwei auf der Stirn, eins auf der Nase.

Der Triceratops war ein Pflanzenfresser und lebte in der Kreidezeit. Am Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren starben die Dinosaurier aus.