Im Trikot ins Büro und mit Bierchen beim Livestream? Was Arbeitnehmern zur Fußball-WM erlaubt ist und was nicht – eine Münchner Expertin hat die Antworten.

Zwar finden die meisten WM-Spiele heuer spät statt, dennoch wollen viele das Sportereignis auch im Büro zelebrieren. Frauke Kamp, Referentin für Arbeitsrecht bei der IHK für München und Oberbayern, gibt Auskunft zu Fragen, die Fans zur Fußball-Weltmeisterschaft umtreiben.

AZ: Frau Kamp, was darf ich am Arbeitsplatz während der Fußball-WM anziehen – Trikot, Hut, Blumenkette?

FRAUKE KAMP: Da gilt die berühmte Juristenantwort: Es kommt darauf an – also ob es etwa am Arbeitsplatz entsprechende Kleidungsvorschriften gibt oder nicht. Letztlich unterliegt das dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. In manchen Bereichen, wo es beispielsweise Kundenkontakt gibt, kann vorgeschrieben sein, wie die Kleidung zu sein hat oder ob vielleicht eine firmeneinheitliche Kleidung zu tragen ist oder Sicherheitskleidung. Da kommt ein WM-Trikot natürlich nicht in Betracht. An allen anderen Stellen, wo der Kleidungsstil sowieso freigegeben ist und der Mitarbeiter mit jedem beliebigen T-Shirt kommen könnte, kann er selbstverständlich auch im Trikot kommen. Gleichzeitig gibt es zu WM-Zeiten häufig Arbeitgeber, die das dann legerer handhaben und sagen, jetzt darf es trotz sonst eigentlich angesagten Sakkos auch das Trikot sein. Aber das müsste der Arbeitgeber im Einzelnen freigeben.

Wenn ich nun aber überhaupt kein Fußballfan bin und der Chef sagt, morgen ist Spiel, wir kommen alle im Trikot – kann ich dann auch sagen, nein, ich komme im Anzug?

Wenn es nicht irgendeinen Arbeitskontext hat, wäre diese Anweisung sicherlich nicht wirksam möglich. Denn Arbeitgeber müssen beim Weisungsrecht auch immer die Interessen der Beschäftigten berücksichtigen. Wenn es nur darum geht, dass er ein schönes buntes Bild mit dem Team abgeben möchte, kann man das eher nicht vorschreiben. Es gibt aber Konstellationen, in denen man sich das vorstellen kann. Etwa im Handel, wo die ganze Filiale passend zur WM dekoriert ist und deshalb alle im Fußballtrikot kommen sollen. Ansonsten kann man selbstverständlich als Fußballmuffel auch in normaler Kleidung kommen.

So ins Büro? Manche wollen es, andere müssen es vielleicht. © Joerg Boethling/imago

Wie ist es mit meinem Arbeitsplatz? Darf ich da ein Fähnchen aufstellen?

Der Arbeitgeber hat das Hausrecht und das Weisungsrecht, wie der Arbeitsplatz zu gestalten ist. Wenn es ohnehin üblich ist, dass man mit persönlichen Souvenirs, Fotos oder Ähnlichem dekoriert, kann das auch während der WM ein Fähnchen sein. Grenzen sind immer Vorgaben etwa zum Kundenkontakt. Gleichzeitig muss man sich möglicherweise auch mit den Kollegen einigen. Der Sicherheitsaspekt darf auch nicht vernachlässigt werden. Die Wimpelkette darf nicht zur Stolperfalle werden.

Dr. Frauke Kamp, Arbeitsrechtsexpertin bei der IHK für München und Oberbayern. © IHK München.

"Arbeitszeit ist zum Arbeiten da"

Wie kann ich die WM verfolgen? Darf ich während der Arbeitszeit zumindest mal reinschauen, kurz per Handy oder Livestream am PC?

Auch da kommt es auf den einzelnen Arbeitsplatz an. Wie sieht es dort grundsätzlich mit Mediennutzung aus? Es gibt die ganze Bandbreite. In der Gastronomie läuft vielleicht ohnehin ein Fernsehgerät. Der Arbeitnehmer darf dann auch mal "privat" draufschauen. Andere müssen möglicherweise ganz konzentriert nur auf den Kontrollbildschirm schauen. Dann ist es bei der WM nicht anders als sonst: Wenn es vorgeschrieben ist, dass man nicht noch auf andere Geräte schauen oder das private Endgerät benutzen darf, dann natürlich auch bei der WM nicht. Außerdem gibt es noch die Frage: Inwieweit darf ich das betriebliche Equipment privat nutzen? In einigen Unternehmen darf ausschließlich dienstlich genutzt werden, andere erlauben auch kurze Privatnutzung, dann kann auch am Dienst-PC nach dem Spielstand geschaut werden. Es ist aber grundsätzlich so, dass die Arbeitszeit zum Arbeiten da ist und ich im Zweifel nicht einen Stream oder ein vollständiges Spiel anschauen darf während der Arbeitszeit.

Und das im Büro? Das kommt auf den einzelnen Arbeitsplatz an. © imago/Michael Bihlmayer

Mit dem Radio ist es das Gleiche?

Genau. Es gibt meist betriebliche Gepflogenheiten. An einigen Arbeitsplätzen ist es üblich, dass den ganzen Tag Radio läuft. Dann darf da sicherlich auch die WM laufen. Wo Radiohören nicht vorgesehen ist, etwa wegen Kundenkontakts, dann eher nicht. Auch hier hat der Arbeitgeber das Weisungsrecht.

"Am nächsten Tag wieder arbeitsfähig"

Viele Spiele, auch mit deutscher Beteiligung, laufen relativ spät am Tag. Darf ich dann am nächsten Tag einfach ein bisschen später kommen?

"Ein bisschen später kommen" im Sinne einer Selbstbeurlaubung, das geht nicht. Die WM suspendiert einen nicht von der Arbeitspflicht. Wenn es nicht flexible Möglichkeiten, etwa in einem Gleitzeitsystem gibt, muss die Arbeit dennoch pünktlich begonnen werden. Grundsätzlich muss der Arbeitnehmer schauen, dass er erholt am Arbeitsplatz erscheint. Was er während der Nachtstunden macht, unterliegt zwar seiner eigenen Entscheidung. Aber er muss dafür sorgen, dass er am nächsten Tag wieder arbeitsfähig ist. Ist er das nicht, ist das ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag, auch wenn er zu spät kommt. Sinnvoll ist es, in solchen Fällen das Gespräch zu suchen und eine gemeinsame Regelung zu finden.

Einfach später kommen und ausschlafen, weil man in der Nacht vorher so lange Fußball geschaut hat. Das ist keine gute Idee. © imago

Kann ich einfach während der ganzen WM Homeoffice machen?

Auch da kommt es auf die grundsätzliche Regelung zum Homeoffice an. Darf der Arbeitnehmer frei entscheiden oder müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen? Im Übrigen gelten auch im Homeoffice die bestehenden Vorgaben dazu, ob ich nebenbei schauen darf und dass ich fit sein sollte bei der Arbeit. Aber natürlich kann man damit vielleicht eine Stunde länger schlafen, weil man sich den Weg spart.

Wie ist es, wenn ich Spätschicht habe? Darf ich mir während des Spiels, wenn ich denn gucken darf, ein kleines Bierchen genehmigen?

Auch da kommt es auf die Regelung am Arbeitsplatz an. In vielen Betrieben herrscht generell Alkoholverbot. Das ist dann bei der WM nicht anders. Falls der Arbeitgeber ein alkoholisches Getränk erlaubt, sollte man natürlich dennoch noch seine Arbeitsleistung erbringen können.

Bierchen bei der Spätschicht, um das Spiel schönzutrinken? Jein, sagt die Expertin. © imago

Welches Thema wird häufiger nachgefragt während der WM?

Öfter ein Thema ist das Tippspiel im Betrieb, also die Frage, ob das erlaubt ist oder nicht. Wenn es Mitarbeiter organisieren und sagen, hier können Kollegen mitmachen, ist das eine private Tätigkeit. Dann muss man schauen, inwiefern solche Privattätigkeiten während der Arbeitszeit erlaubt sind und ob man das betriebliche Equipment dafür nutzen darf. Sollte das erlaubt sein, sollte man zusätzlich berücksichtigen, dass das Spiel etwas Internes bleibt und es nicht um zu hohe Gewinnsummen geht. Es darf keinen kommerziellen Charakter bekommen, weil es sonst irgendwann in die Richtung von erlaubnispflichtigem Glücksspiel geht. Aber solange es sich auf den Kollegenkreis beschränkt und es um geringe Einsätze geht, ist es nicht zu beanstanden.