Seit Samstagnacht: Senior (87) aus Sendling vermisst

Die Münchner Polizei fahndet nach dem 87-Jährigen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Österreicher ist dement und leidet an Herzproblemen.
kra |
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild)
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Sonntag ist der 87-Jährige Konrad T. von seinem Seniorenheim in Sendling bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. 

Laut Polizei ist der Österreicher dement und hat Herzprobleme, es könne darum nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Der Mann benutzt offenbar regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere die U-Bahn. 

Seit Mitternacht vermisst: Dementer Senior (87) aus Sendling

T. ist 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und eine Glatze. Die Polizei vermutet, dass er keine passenden Klamotten für die kalte Witterung tragen könnte. Die Suchaktionen der Polizei war bisher erfolglos.

Unter diesem Link finden Sie ein Foto des Vermissten und weitere Informationen. 

Wer Hinweise zum Vermissten hat, wird gebeten sich entweder bei der zuständigen Dienststelle an der Ettstraße 2 (Tel. 089 2910-0) zu melden, oder per Hinweisformular über obenstehenden Link. Wer eilige Informationen hat, wird gebeten den Notruf 110 zu wählen. 

