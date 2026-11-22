Seit mehr als 50 Jahren gibt es das "Ingrid’s" in Giesing. Jasmin Dorn führt die Boazn ihrer Oma weiter. Im AZ-Interview erzählt sie von Familiengeschichte, Löwenliebe und einem Viertel, das sie nicht loslässt.

"Tradition wird nicht gekauft, sie wird mit Herz und Hirn geschaffen." Dieser Spruch des bayerischen Volksschauspielers Gustl Bayrhammer steht auf einem der vielen Aufkleber, die die Fensterscheibe des "Ingrid’s“ in Giesing schmücken.

Und er passt zu diesem besonderen Ort. Seit mehr als 50 Jahren ist das frühere Bierstüberl, heute "Ingrid’s“, eine Institution im Viertel. Jasmin Dorn und ihre Mutter Manuela führen das Lokal im Andenken an Oma Ingrid weiter.

Im Gespräch mit der AZ erzählt Jasmin von ihrer Kindheit zwischen Biergläsern und Löwenfans, einer außergewöhnlichen Großmutter, dem Zusammenhalt im Viertel und davon, warum sie Giesing niemals verlassen möchte.

Eine Familiengeschichte hinter dem Tresen

AZ: Frau Dorn, wer vor dem "Ingrid’s“, dem früheren Bierstüberl, steht, sieht eine Tür und eine Fensterscheibe voller Aufkleber. Dahinter verbirgt sich ein Stück Münchner Geschichte. Was macht diese Boazn für Sie und Ihre Mama Manuela so besonders?

JASMIN DORN: Wir sind eine kleine Institution, die schon sehr lange in Giesing existiert. Früher wurde das Lokal von meiner Oma geführt. Wir sind familiär, herzlich und authentisch. Bei uns fühlt sich jeder wie zu Hause.

Ihre Oma Ingrid hat das Bierstüberl 1975 übernommen. Hätte sie gedacht, dass ihr Laden mehr als 50 Jahre später noch existiert?

Ich glaube nicht. Aber sie hat es gern gemacht. Meine Oma war sehr kommunikativ, die musste immer unter Leuten sein. Eines hat sie allerdings immer gesagt: "Wenn ich mal nicht mehr da bin, übernimmt meine Enkelin den Laden.“ Und genauso ist es gekommen. Wir haben es natürlich auch in ihrem Gedenken gemacht.

Sie sind in einer Gastronomiefamilie aufgewachsen. War es manchmal schwer, wenn Oma und Mama so viel hinter dem Tresen gearbeitet haben?

Ich kenne es gar nicht anders. Ich kann mich noch erinnern, dass wir früher wilde Faschingspartys hatten. Da war ich als kleines Kind verkleidet dabei und habe im Laden getanzt. Ich bin da wirklich reingewachsen.

Was war Ingrid Herrmann für ein Mensch?

Meine Oma hatte vor allem ein großes Herz für jeden. Jeder war bei ihr willkommen. Jeder wusste aber auch, woran er bei ihr war. Wenn sie Ärger mit jemandem hatte, hat derjenige das gleich gemerkt. Aber keiner war ihr böse. Sie hatte für jeden ein offenes Ohr. Das hat sie ausgemacht.

AZ-Reporter Reinhard Franke mit Jasmin Dorn (l.) und Mutter Manuela. © Daniel von Loeper

Gab es einen typischen Spruch Ihrer Oma, den Sie heute noch im Ohr haben?

Meine Oma war eine sehr lustige, direkte Frau. Sie hat schon öfter mal jemanden rausgeschmissen. "Du Depp, jetzt schleich dich!“, das war so ihr Hauptspruch. Und alle haben sie Oma genannt. Jeder, der reingekommen ist, hat gesagt: "Grüß dich, Oma!“ Ingrid hat eigentlich keiner gesagt.

Sie sind praktisch zwischen Stammtisch, Biergläsern und Löwenfans groß geworden.

Damals hatten wir noch Milka-Schokoladentafeln hinter dem Tresen. Ich habe diese Schokolade geliebt und mir immer eine stibitzt. Das war ein Stück Zuhause, ein Stück Kindheit. Wir haben draußen mit anderen Kindern gespielt. Es war einfach ungezwungener früher.

Andere Enkelinnen erben vielleicht Schmuck oder ein Familienalbum. Sie haben mit Ihrer Mama ein Stück Giesinger Kneipenkultur übernommen.

Man denkt gar nicht, wie viel Arbeit in so einem kleinen Stüberl stecken kann. Aber natürlich ist es eine Herzensangelegenheit, das Stüberl so lange existieren zu lassen, wie es uns möglich ist und wie wir es tragen können. Es ist eine Anlaufstelle für viele Stammgäste, die seit Jahrzehnten bei uns verkehren.

Wie funktioniert es, wenn Mutter und Tochter gemeinsam hinter dem Tresen stehen? Kann es auch mal scheppern?

Dadurch, dass alte und neue Generation aufeinandertreffen, sind wir nicht immer einer Meinung. Mama hat schon gesagt: "Nein, das sehe ich nicht so. Das würde ich jetzt nicht so machen.“ Und ich habe es dann einfach gemacht.

Zum Beispiel?

Bei den neuen Brettern hinter dem Tresen und der Anordnung der Gläser. Da war Mama am Anfang dagegen. Dann ist sie gegangen, und ich habe gesagt: Das mache ich jetzt so. Als sie zurückkam, hat sie gesagt: "Du, das finde ich gar nicht so schlecht.“ Die alte Generation hält ein bisschen am Alten fest, die neue möchte frischen Wind reinbringen.

Eine Heimat für Sechzger

Ihre Oma ist vor zwei Jahren im Alter von 83 Jahren gestorben. Wie schwer war es, danach die Tür zum Bierstüberl wieder aufzusperren?

Natürlich war das ein sehr großer Verlust für uns alle (Sie beginnt zu weinen). Aber dadurch, dass wir schon immer im Hintergrund mitgearbeitet haben und meine Oma zeitweise überhaupt nicht mehr im Laden war, haben wir das weitergeführt. Es war eigentlich übergangslos. Es musste halt weitergehen. Es war schon eine schwere Zeit. Wir waren nach der Beerdigung hier und haben uns noch zusammengesetzt. Meine Oma war für mich echt alles. Sie hatte immer Zeit für mich, war immer verfügbar. Ich war als Kind jedes Jahr mit ihr im Urlaub.

Gibt es Momente, in denen Sie denken: Jetzt müsste die Oma gleich durch die Tür kommen?

Ganz oft. Mir fällt auch oft ein, wie sie beim Fußball immer da war. Sie war draußen und hat mit den Leuten geredet. Wenn wir sonntags schon da waren, hat sie immer geklopft: "Zack, zack, zack!“ Damit wir aufmachen. Und dann hat sie schon geschaut. Das kommt mir sehr oft in den Sinn.

Das "Ingrid’s“ ist eine Heimat für die Fans von 1860. Auch Ihre Oma war eng mit den Löwen verbunden.

Sehr eng. Meine Oma hat sich sogar mit 80 noch tätowieren lassen. Mit ungefähr 70 hat sie damit angefangen. Erst hat sie sich unsere Namen tätowieren lassen und später noch "1860“ auf den rechten Handrücken.

Das "Ingrid’s“ ist tiefblau, die Löwen gehören hier praktisch zur Familie. Muss man eigentlich Sechzger sein, um bei Ihnen dazuzugehören?

Sagen wir mal so: Es hilft ungemein (lacht). Wir sind eine echte Löwen-Boazn, und das soll auch so bleiben. Unsere Gäste tragen den Löwen im Herzen, viele kommen schon seit Jahrzehnten. Bayern-Fans verirren sich eigentlich nicht zu uns. Aber wer weiß, vielleicht entdeckt ja irgendwann auch mal ein Roter, wie schön es bei den Blauen sein kann (lacht).

Sie haben sogar einen Fanclub, die "Brigade Ingrid“. Wie ist diese Liebeserklärung entstanden?

Der Fanclub wurde 2019 ins Leben gerufen. Irgendwann saßen wir vor dem Fernseher, ich glaube, es war bei einem Dartturnier in London. Plötzlich haben wir da ein Plakat mit der Aufschrift "Brigade Ingrid“ gesehen. Da habe ich mir gedacht: Was ist denn jetzt los? Wir wussten von gar nichts. Dann haben sie gesagt: "Hey, wir haben jetzt den Brigade-Ingrid-Fanclub gemacht!“ So ist das ins Rollen gekommen. Dann haben wir mit Schals und T-Shirts angefangen und sogar ein eigenes Lied bekommen.

Von Heiratsanträgen und anderen Liebesgeschichten

Wenn die Löwen verlieren, kann die Stimmung in Giesing grantig werden. Wie schaut es bei Ihnen aus?

Egal, wie Sechzig spielt, ob sie gewinnen oder verlieren: Unsere Fans waren noch nie aggressiv. Es wird sich gegenseitig getröstet, Mut zugesprochen, und dann geht es weiter. Die Musik läuft laut, es wird gesungen. Eine Niederlage bringt uns nicht runter.

Wurden bei Ihnen auch schon Liebesgeschichten geschrieben?

Ja, es gab sogar mal einen Heiratsantrag. Da hat eine Frau ihrem Freund einen Antrag gemacht. Und es haben sich auch immer wieder Bedienungen in Gäste verliebt. Solche Geschichten gab es bei uns schon öfter (lacht).

In München verschwinden immer mehr alte Wirtshäuser und Boazn. Was bedeutet es, diese Tradition zu bewahren?

Es gibt nicht mehr viele Boazn, die schon so lange existieren. Wir merken immer wieder, dass auch neue Gäste begeistert sind. Die lieben das Alte, das Traditionelle.

Ist das Ihr Erfolgsgeheimnis? Dass hier nicht alles für Instagram durchgestylt ist?

Ja, ich denke schon. Natürlich mussten wir das eine oder andere neu machen, auch aus Platzgründen. Aber ich würde sagen, uns macht aus, dass wir einfach so sind, wie wir sind.

Durch dieses Fenster fällt nicht viel Tageslicht: Blick auf den Eingangsbereich des Stüberls voller Löwen-Aufkleber. © Felix Müller

Eine Boazn ist oft mehr als eine Kneipe. Was haben Sie hinter Ihrem Tresen über die Menschen gelernt?

Wir haben ein sehr durchgemischtes Publikum. Jeder hat seine Sorgen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und wenn man durch unsere Tür kommt, hat keiner mehr einen Status. Am Ende ist es egal, was du verdienst oder wer du bist.

"Es ist wie ein Strudel"

Wie hat sich Giesing verändert? Was ist vom alten Viertel geblieben?

Ich liebe Giesing. Ich bin hier groß geworden und eigentlich nie aus Giesing rausgekommen. Was ich hier liebe, sind die zusammengewürfelten Charaktere. Wir haben von allem etwas. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Familien zugezogen, auch immer mehr jüngere Leute. Ich finde es hier einfach gemütlich und schön.

Wenn Ihre Oma heute durch die Tür käme und sähe, dass Tochter und Enkelin den Laden weiterführen: Was würde sie wohl sagen?

(lacht) Ich glaube, sie würde sagen: "Das gibt es ja gar nicht! Seid ihr immer noch da?“

Haben Sie Angst, eines Tages die Letzte zu sein, die im "Ingrid’s“ das Licht ausmacht?

Ängste hat man immer. Aber ich denke, solange wir alle zusammenhalten und eine große Familie sind, wird das nie passieren.

Was würden Sie einer jungen Frau erzählen, die fragt: "Wer war eigentlich diese Ingrid?“

Ich würde sagen, das war die herzlichste Frau, die ich gekannt habe. Sie hatte für jeden ein offenes Ohr. Zu ihr konnte jeder mit all seinen Sorgen und Problemen kommen. Sie war einfach eine Institution in Giesing und ein Unikat.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann woanders zu leben?

Gar nicht. Ich habe es schon öfter im Kopf probiert. Jetzt zieh doch mal dahin oder dorthin. Aber ich komme aus Giesing einfach nicht raus. Es hat etwas Magisches. Es ist wie ein Strudel. Man kommt einfach nicht raus.