Seit 163 Jahren verantwortungsvolle Nachhaltigkeit

Die Münchner Bank eG steht als älteste Genossenschaft Bayerns seit jeher für ein nachhaltiges Geschäftsmodell.

08. November 2025 - 08:17 Uhr

Bereits seit 1862 zeigt die Münchner Bank als regionales Ökosystem Verantwortung und macht sich für eine gemeinsame Zukunft stark – für ihre Mitglieder, ihre Kunden, ihre Mitarbeitenden, die Menschen in ihrer Region und natürlich für die Umwelt. So setzt sie sich auf vielfältige Weise für einen schonenderen Umgang mit den Ressourcen unserer Erde ein.

Denn dieser liegt uns genauso am Herzen wie soziale Nachhaltigkeit, die wir, neben unserem gemeinnützigen Engagement, auch in einer modernen und offenen Unternehmenskultur leben. erklärt Sandra Bindler, Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, das einfache, aber sehr wirkungsvolle Konzept ihrer Genossenschaft.

Werteorientiertes Miteinand’

So bezieht die Genossenschaft ihre Mitglieder genauso in ihr nachhaltiges Engagement mit ein wie ihre Mitarbeitenden. Denn bei der Münchner Bank eG ist man davon überzeugt: Klimaschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen kann man lernen – am besten beim gemeinsamen Erlebnis in der Natur. Neben Nachhaltigkeit schlägt das Herz der Münchner Bank eG darum auch fürs Miteinand’: „Für jedes neu gewonnene Mitglied pflanzen wir, mit großer Unterstützung der Forstbetriebe rund um München und unserer engagierten Kolleginnen und Kollegen, regelmäßig einen Baum“, erzählt Sandra Bindler weiter – bei über 2.000 neuen Mitgliedern im Jahr 2024 ist das fast schon ein ganzer Wald.

Die Münchner Bank eG kann man in vielerlei Hinsicht als sehr nachhaltig bezeichnen

Besonders in den letzten Jahren haben wir eine große Bandbreite an Maßnahmen eingeführt und umgesetzt, fasst Sandra Bindler zusammen.

Für all diese Umweltleistungen erhielten wir 2022 erstmals das ÖKOPROFIT-Umweltzertifikat unserer Weltstadt mit Herz.

Denn die einzelnen Maßnahmen der Bank greifen wie ein Uhrwerk nahtlos ineinander und ergeben so ein perfektes Zusammenspiel aller nachhaltigen Komponenten. Ein Ergebnis, das sich auch in den unterschiedlichsten Auszeichnungen der Münchner Bank eG widerspiegelt, die 2025 bereits zum sechsten Mal in Folge zur besten Bank der Stadt gekürt wurde.

Auch bei Kununu hat die Münchner Bank eG die Nase vorn

Von 2008 bis 2025 wurde die Münchner Bank eG hier mit überdurchschnittlichen 4,2 Punkten bewertet, weshalb die unabhängige Online-Plattform das Unternehmen als "Top Company 2025" auszeichnete. Ein Titel, auf den die Organisation sehr stolz ist und der ihr auch für 2026 bereits bestätigt wurde.

"Jeder Mitarbeitende ist ein wichtiger Teil unserer ganzen Gemeinschaft" – dieser Grundsatz gilt bei der Münchner Bank eG. Daher unterstützt das Unternehmen auch im Rahmen des Mitarbeitermehrwertsystems mit vielfältigen Benefits: vom JobRad oder Deutschlandticket über einen Kita-Zuschuss bis hin zu Einkaufsgutscheinen für das tägliche Leben. Beim jährlichen Gesundheitstag bietet die Genossenschaft ihren Mitarbeitenden darüber hinaus Impulsvorträge, Workshops, Aktivitäten und Infostände rund um die Themen Sport, Ernährung, Resilienz, Stressbewältigung und mentale Gesundheit – und das seit dem vergangenen Jahr mit ihrem Partner MTV München von 1879 e. V.

Soziale Nachhaltigkeit als gesellschaftlicher Auftrag

Veränderung verstehen wir als Chance, denn nur so erkennen wir die Bedürfnisse der Menschen und gehen direkt darauf ein, erläutert Stefanie Faghani, die den Bereich 'Markenkommunikation und genossenschaftliche Unternehmenskultur' verantwortet.

Besonders die genossenschaftlichen Werte ehrlich, partnerschaftlich, heimatverbunden und unabhängig geben gerade auch in herausfordernden Zeiten Halt.

Als Grundpfeiler unserer Gemeinschaft bilden sie neben Solidarität, gegenseitiger Hilfe und Unterstützung die Basis unseres täglichen Tuns, so Stefanie Faghani.

Dementsprechend fördert die Genossenschaft mit ihrer Plattform für Crowdfunding (viele-schaffen-mehr.de) das ehrenamtliche Engagement. Mit der Aktion "Gutes vereint" bringt sie in Kooperation mit der Abendzeitung München bereits im sechsten Jahr viele unterschiedliche soziale Projekte in die Umsetzung. Denn Beständigkeit, Partnerschaftlichkeit und Loyalität zeichnet die Genossenschaft aus: ob gegenüber ihren Geschäftspartnern oder gegenüber den Münchnern.

"Wir lieben Menschen!",

erklärt Sandra Bindler, denn der Gründungsgedanke "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele" ist heute moderner als je zuvor. Mit ihren rund 60.000 Mitgliedern ist die Genossenschaft eine der größten Plattformen der Weltstadt mit Herz, die auf Netzwerk-Veranstaltungen, lokalen Messen und Vernissagen Menschen zusammenbringt und vernetzt.

Als innovative Treffpunkte konzipiert, greifen die Filialen das individuelle Flair des jeweiligen Viertels auf und füllen es mit Leben – persönlich und direkt vor Ort. Hier kommen Menschen zusammen und hier fühlt man sich "dahoam". "Auf unseren Marktplätzen machen wir die Vielfalt unserer Genossenschaft erlebbar", berichtet Stefanie Faghani weiter, "hier geben wir unseren Gewerbe- und Firmenmitgliedern die Möglichkeit, sich in unseren Bank-Erlebnis-Zentren vorzustellen, ihre Produkte anzubieten und neue Kunden zu gewinnen."

Oft sind es die kleinen Momente im Alltag, in denen gegenseitige Hilfe wichtig und wertvoll ist

Das gilt auf der Suche nach einem guten Handwerker oder einem neuen Arzt genauso wie bei der Möglichkeit, das eigene Gewerbe regional zu vermarkten. Entsprechend präsentieren sich die Mitglieder der Münchner Bank eG auf Partnerwänden. "Darüber hinaus binden wir unsere Mitglieder in unsere Kommunikation mit ein", ergänzt Stefanie Faghani. "Sie fungieren in unseren Filialen, auf Plakatwänden in und um München und auch online als wahrhafte Botschafter unserer Genossenschaft." Ein rundum nachhaltiges Engagement, das den Münchnern genauso zugutekommt wie der Stadt und der Region – für eine bessere Zukunft, für uns und die Welt.