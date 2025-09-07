Sechs Autos krachen auf A8 ineinander: Fünf Verletzte

Ein Autofahrer muss abbremsen, nachfolgende Fahrer können nicht mehr rechtzeitig reagieren - auf der A8 krachen sechs Autos ineinander. Die Folgen: Fünf Leichtverletzte und ein kilometerlanger Stau.

Der Verkehr staute sich nach dem Unfall auf über 30 Kilometern. (Symbolbild)

Brunnthal

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei München mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen sind fünf Menschen verletzt worden. Nachdem ein 29-Jähriger in Richtung München verkehrsbedingt anhalten musste, konnten zwei folgende Autofahrer noch rechtzeitig bremsen, wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte.

Drei weitere Fahrzeuge krachten jedoch nacheinander in die vorfahrenden Autos und dann in die Unfallstelle bei Brunnthal (Landkreis München). Sie schoben die anderen Fahrzeuge immer weiter ineinander. Fünf Menschen in den hinteren Autos wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die beiden vorderen Wagen konnten leicht beschädigt weiterfahren, die vier anderen Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden von mindestens 63.000 Euro aus. Auf der A8 waren drei von fünf Fahrspuren mehrere Stunden blockiert, der Verkehr staute sich auf über 30 Kilometern Länge.