Zum 20. Geburtstag des Sealife am Olympiaturm öffnet das Großaquarium seine verborgenen Bereiche: Besucher füttern Minihaie, blicken ins Labor, erleben Ultraschalluntersuchungen und erfahren, warum Knoblauch im Fischfutter landet – inklusive Haizahn-Souvenir an Ostern.

Ein Rochen von unten: seltener Anblick im Sealife, wenn die Tiere im Mittelmeerbecken gefüttert werden. Sieht fast aus wie ein Smiley.

Die meisten Menschen kennen nur große Haie. Und den meisten machen sie Angst, weil Hollywoodfilme unnötigerweise dafür gesorgt haben. Bei einem Besuch im Sealife entdeckt man unter anderem schnell, dass es sehr unterschiedliche Größen gibt bei diesen faszinierenden Tieren, von weniger als 50 Zentimeter bis zu 2,50 Meter etwa.

Weil diese Unterwasserwelt am Fuß des Olympiaturms 20 Jahre alt wird, kann man nach Ostern die kleinsten dieser Tiere bei einer Extratour füttern. Sardellen, Muscheln, kleine Fische: Wer die Tour zum Eintritt dazugebucht hat, kann all das mit einem Plastikhandschuh in das Mittelmeerbecken werfen.

Frisch geschlüpft im Sealife: ein Bambushai, direkt neben dem Ei, in dem er zunächst wuchs. Bis zu einem Meter wird er groß. © Daniel von Loeper

Sobald Futter im Wasser schwimmt, wuselt es im Mittelmeerbecken

Der Handschuh ist wichtig. Denn: "Menschen können natürlich Viren und Bakterien auf Haie übertragen, die sie nicht kennen“, sagt Serdar Karagöz, der Kurator der neuen Tour, die hinter die Kulissen führt. Da sei man besonders vorsichtig. "Wenn mal Futter auf den Boden fällt, geben wir es den Tieren nicht mehr, das kommt in den Müll“, sagt Karagöz.

Haie und Rochen füttern im Mittelmeerbecken: die erste Station der Jubiläumstour im Sealife mit Kurator und Tauchprofi Serdar Karagöz (rechts). © Hüseyin Ince

Sobald das Futter im Becken ist, schwimmen sie alle daher, die kleinen Haie und auch die Rochen im Mittelmeerbecken. Das sieht sehr lustig aus, wenn Rochen mit ihrer Unterseite am durchsichtigen Becken vorbeischwimmen, wie ein Smiley. Ein Anblick, den man in der Natur quasi nie bekommt.

Haie einmal zum Ultraschall bitte!

Die Tiere scheinen hier gut versorgt zu sein. Erst Donnerstag ist ein Bambushai geschlüpft. "Wir führen auch regelmäßig Ultraschalluntersuchungen bei den Haien durch. Der Fettanteil der Leber muss kontrolliert werden“, sagt Karagöz. Ob und wie sie stillhalten? "Wenn man die Tiere umdreht, fallen sie in eine Art Schockstarre“, sagt der Kurator, weshalb die Untersuchung problemlos durchzuführen sei. Fachbegriff: "Tonic Immobility“.

Manche Bereiche im Sealife bleiben trotz des exklusiven Zugangs tabu. © Daniel von Loeper

Auch ein Blick in das Labor ist in der neuen Tour dabei. Hier können die Besucher die Quarantänebecken sehen, Salzwasser und Brackwasser anmischen sowie erklärt bekommen, dass die Tiere in dem Bereich auch operiert werden können, oder: dass sie im Futter Knoblauch untergemischt bekommen.

Bei der Sondertour darf man eigenhändig Meerwasser anmischen. © Daniel von Loeper

Erster Buchungstag der Extratour ist der 13. April, aber sie ist ab sofort online reservierbar

Wirklich Knoblauch? "Knoblauch sorgt dafür, dass die Tiere Nährstoffe besser aufnehmen“, sagt Sealife-Mitarbeiterin Marion, die durch das Labor führt. Ab sofort ist die Tour für eine Extragebühr von 8 Euro (plus Eintrittspreis) auf den Onlineseiten von Sealife buchbar. Der erste mögliche Buchungstag ist Montag nach Ostern, der 13. April. Und: Wer über Ostern das Sealife besucht, darf am Ende einen Haizahn mitnehmen.