Schwerer Unfall: Radlerin (55) kollidiert mit Lkw

Eine 55-jährige Radlerin wurde am Montag auf dem Frankfurter Ring von einem Lkw erfasst und verletzt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang, während die Radlerin in eine Klinik gebracht wurde.

Offenbar hatte die Radlerin noch Glück und geriet nicht unter die Räder des 40-Tonners.

Eine 55-jährige Radlerin ist am Montagmorgen auf dem Frankfurter Ring gegen 9 Uhr mit einem 40-Tonner zusammengestoßen. Mutmaßlich wurde die Frau auf Höhe der Taunusstraße umgeworfen und hat sich dabei verletzt. Beide waren in Richtung Westen unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die Radlerin in eine Klinik. Sie befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Wie der Unfall genau ablief und ob der Lkw rechts abbiegen wollte, ist derzeit ungewiss.

"Die Frau ist definitiv nicht unter die Räder des Lkw geraten"

Fest stehe nur, dass die 55-Jährige nicht unter die Räder des Schwerlasters geraten sei, so die Polizei. Fahrer des Lkw war ein Mann (49) aus dem Landkreis München.

Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Radlerin war der Frankfurter Ring in Westrichtung nur einspurig befahrbar. Die Taunusstraße war vollständig gesperrt. Beide Straßen gab die Polizei ab 10.35 Uhr wieder frei.