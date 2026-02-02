AZ-Plus

Schwerer Unfall: Radlerin (55) kollidiert mit Lkw

Eine 55-jährige Radlerin wurde am Montag auf dem Frankfurter Ring von einem Lkw erfasst und verletzt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang, während die Radlerin in eine Klinik gebracht wurde.
Hüseyin Ince |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Offenbar hatte die Radlerin noch Glück und geriet nicht unter die Räder des 40-Tonners.
Offenbar hatte die Radlerin noch Glück und geriet nicht unter die Räder des 40-Tonners. © BjÃ¶rn Trotzki via www.imago-images.de

Eine 55-jährige Radlerin ist am Montagmorgen auf dem Frankfurter Ring gegen 9 Uhr mit einem 40-Tonner zusammengestoßen. Mutmaßlich wurde die Frau auf Höhe der Taunusstraße umgeworfen und hat sich dabei verletzt. Beide waren in Richtung Westen unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die Radlerin in eine Klinik. Sie befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Wie der Unfall genau ablief und ob der Lkw rechts abbiegen wollte, ist derzeit ungewiss.

"Die Frau ist definitiv nicht unter die Räder des Lkw geraten"

Fest stehe nur, dass die 55-Jährige nicht unter die Räder des Schwerlasters geraten sei, so die Polizei. Fahrer des Lkw war ein Mann (49) aus dem Landkreis München.

Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Radlerin war der Frankfurter Ring in Westrichtung nur einspurig befahrbar. Die Taunusstraße war vollständig gesperrt. Beide Straßen gab die Polizei ab 10.35 Uhr wieder frei.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kaiser Jannick vor einer Stunde / Bewertung:

    Bevor es gleich wieder losgeht mit Radler vs. Kfz:

    "Wie der Unfall genau ablief und ob der Lkw rechts abbiegen wollte, ist derzeit ungewiss."

    Alles ist möglich, also haltet Euch einfach wechselseitig mit den üblichen Spekulationen zurück, das dient nur den Klicks.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Hanswurst vor 6 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Kaiser Jannick

    "Alles ist möglich, also haltet Euch einfach wechselseitig mit den üblichen Spekulationen zurück, das dient nur den Klicks."

    Oh Mann, ich hatte das Popcorn schon vorbereitet...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • ClimateEmergency vor einer Stunde / Bewertung:

    geil wie die Überschrift sich so liest als wäre eine Radfahrerin in einen Laster reingefahren.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.