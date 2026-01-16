AZ-Plus
Update

Schwerer Unfall mit Fahrerflucht in München – Polizei bittet dringend um Hilfe

Ein Fußgänger wurde in der Hansastraße von einem Auto erfasst – der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
AZ/fwk |
Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wurde eine Fußgängerin schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wurde eine Fußgängerin schwer verletzt © Thomas Gaulke

Update 21:56 Uhr, 8.20 Uhr: Wie die Polizei inzwischen berichtet, soll es sich bei dem Opfer des schweren Unfalls mit Fahrerflucht um eine 65 Jahre alte Frau aus Polen handeln. Die Fußgängerin wurde am Donnerstagabend beim Überqueren der Hansastraße frontal von einem Auto erfasst. Nachdem der Wagen sie mehrere Meter mitgezogen hatte, kam sie schwer verletzt zum Liegen. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr den Angaben nach weiter, ohne anzuhalten oder sich um die Schwerverletzte zu kümmern.

Update 21:56 Uhr: Die verletzte Person ist nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Ob diese die Straße überqueren wollte, ist unklar. Die verletzte Person sei nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Laut Angaben der Polizei wurden am Tatort Spuren sichergestellt – es werden weiterhin Augenzeugen gesucht.

Erstmeldung 19.18 Uhr, 15.01.2026: In Stadtteil Sendling-Westpark kam es heute gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Fußgänger wurde auf Höhe der Hansastraße 51  von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die verletzte Person wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallfahrer floh unerkannt vom Ort des Geschehens, ohne anzuhalten. Über das Fahrzeug liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich zu melden. Jede Beobachtung kann helfen, den Unfall aufzuklären und den Täter zu finden. Der Täter war mutmaßlich mit überhöhtem Tempo in der Umgebung unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter 089 / 29100 bei der Polizei zu melden.

  • brauxtnix vor 6 Minuten / Bewertung:

    Schon sehr seltsam, was "Doket " und " Bongo " hier immer einen Unsinn schreiben.
    Die beiden sind mit Sicherheit allein lebende Querulanten, oder ??

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Bongo vor 11 Minuten / Bewertung:

    Antwort an Doket:
    Also, Sie haben offensichtlich den Unfall als Augenzeuge gesehen und können deshalb die Schuldfrage bereits abschließend klären. Wieviel sind mehrere Meter? 2 m oder 5 oder 10?
    Können Zeugen, die das Geschehen gesehen haben, eineGeschwindigkeit eines Fahrzeuges richtig einschätzen? Hat die Verunfallte nicht auch eine Mitschuld? Also, überlassen wir doch das Feld der Polizei, den Sachverständigen usw. bis der Fall bzw. die Schuldfrage abschließend geklärt ist und dann könnt ihr Autohasser ja immer noch loslegen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Bongo vor 40 Minuten / Bewertung:

    Antwort an Doket:
    „Mutmaßlich mit erhöhtem Tempo unterwegs“. Also, einfach abwarten, bis der Unfall abschließend geklärt ist und der Fahrer hoffentlich ermittelt ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
